Новости Международный туризм становится «зеленым» Свыше двух тысяч профессионалов и экспертов из трех десятков стран приняли участие в прошедшем вчера масштабном форуме, посвященном развитию устойчивого туризма

Значительная часть спикеров, выступивших вчера в рамках международного форума по устойчивому туризму «УТ-Форум», убеждена в том, что при возрождении отрасль будет тяготеть к цифровизации и индивидуализации. А главное – предлагаемые поездки все больше станут тяготеть к сфере экологии и «зеленого туризма», - сообщает наш специальный корреспондент. «УТ-Форум», безусловно, стал самым масштабным деловым туристическим событием последнего времени: его участниками были свыше 2 тыс. человек, представляющих множество регионов России и около трех десятков стран мира. Часть российских экспертов собралась в студии Росконгресса, а остальные, включая спикеров из Таиланда, Польши, Великобритании, Норвегии, Словении, Португалии, Индии, США и ряда других стран подключались в режиме онлайн: их было более сорока из почти полутора десятков стран. Несмотря на то, что они представляли самые разные уголки мира и регионы России, большая часть тех, кто выступал и был выслушан, сходились в одном: туризм стремительно меняется и делает все больший крен в сторону экологичности и индивидуализации. А кроме того, получат развитие нишевые виды путешествий – такие как промышленный, сельский, медицинский и др. В частности, начальник отдела управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова заявила, что еще до конца этого года планируется выпустить рекомендации по развитию промышленного и сельского туризма. Однако тема «зеленого туризма» все же доминировала. Так, глава Туристической ассоциации стран Азии и Тихого океана Марио Харди (Таиланд), сразу же заявил о том, что «туризм, скорее всего, не перестанет быть массовым, однако его акценты сместятся в пользу отдыха в местах, которые ранее не были столь популярны». По его мнению, в этой связи как в целом в мире, так и в каждой стране надо перераспределять потоки туристов и развивать «дальние» регионы, которые раньше не пользовались массовым спросом. «Примерно так это происходит в Таиланде, где все в большей степени предлагают отдых не на хорошо известных курортах, а в регионах, где душу страны можно прочувствовать по-настоящему», - подчеркнул он. В свою очередь, Яна Апих, управляющий директор GoodPlace — Фабрика устойчивого туризма (Словения), поделилась опытом развитяи «зеленого туризма». «В нашей стране это направление культивируется уже давно и, поэтому разработаны достаточно четкие критерии его формирования, - сообщила она. – Есть и целый набор инструментов, с помощью которых «зеленый туризм», который сейчас становится наиболее востребованным, можно успешно развивать в любой стране». В ходе обсуждения темы выступили и многие российские эксперты. В частности, об устойчивом туризме и «зеленых» трендах его развития говорила Мария Киселева из «Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы». В свою очередь почетный президент президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько выразил уверенность в том, что развитие внутреннего туризма, в т. ч. и «зеленого», экологического, надо тщательно увязывать с интересами регионов и, в частности, проживающего там населения, включая малочисленные народы. «Если не профинансировать сохранение живой истории как объекта туристского показа, их традиционный образ жизни может быть потерян», - полагает он. (подробный рассказ о выступлении г-на Шпилько — также в нашем сегодняшнем выпуске). Вместе с тем президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что сама суть устойчивого туризма вполне вписывается в национальную концепцию развития страны. «Тема устойчивого туризма должна стать визитной карточкой РСТ», – заключил эксперт. /TOURBUS.RU



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