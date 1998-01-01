Сергей Шпилько: «Развитие устойчивого туризма в России возможно только после решения ряда фундаментальных проблем»

Одним из наиболее ярких и, по мнению многих участников, дельных выступлений в ходе прошедшего вчера «УТ-Форума», посвященного развитию устойчивого туризма, стало выступление почетного президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько. - сообщает наш специальный корреспондент.

Причем, говоря о развитии устойчивого туризма в России, он без обиняков заявил, что оно «возможно только после решения ряда фундаментальных проблем». А в качестве таковых он тут же назвал недостаточное развитие региональной инфраструктуры и некоторые другие вопросы.

«Пока государство не обеспечило эффективное зонирование и разграничение земельных ресурсов, об устойчивом туризме говорить не приходится, – уверен эксперт. – До тех пор, пока не будет проведена полная инвентаризация, а лучшие рекреационные земли не зарезервируют для стратегических инвесторов, перспективы развития устойчивого туризма нет».

По его мнению, сейчас в России нередко предпочтение отдается не туристическим, а иным проектам – земли, которые вполне могли бы привлекать инвесторов и туристов, отдаются под жилье, общепит и т. д.

Кроме того, по мнению г-на Шпилько, государству стоит пересмотреть налоговую политику и вместо того, чтобы с помощью туристского сбора «отпугивать» гостей, надо «либо оставлять налоги, в том числе и федеральные, на местах, либо вводить отдельную строку в бюджете для финансирования и развития инфраструктуры регионов».

Что касается ограничения выездного туризма то, по его оценке, оно должно быть тщательно согласовано с параллельным развитием внутреннего. «Надо учитывать, что наряду с регионами России, в которых инфраструктура приема гостей достаточно развита, есть и те, где существует острый дефицит качественного номерного фонда, имеются транспортно-логистические проблемы, – констатировал Сергей Шпилько. – А это в условиях быстрого роста спроса может привести к снижению качества обслуживания и росту цен».

В этой связи он выразил уверенность в том, что развитие внутреннего туризма, в т. ч. и «зеленого», экологического, надо тщательно увязывать с интересами регионов и, в частности, проживающего там населения, включая малочисленные народы.

«Если не профинансировать сохранение живой истории как объекта туристского показа, их традиционный образ жизни может быть потерян», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU