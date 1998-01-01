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Ростуризм получил министерские полномочия

Несмотря на переход туристического ведомства под прямое подчинение кабинета министров, его штат пока что не расширился

Правительство утвердило новые полномочия и функции Ростуризма после перехода ведомство под прямое ведение кабинета министров. Согласно опубликованному документу, Ростуризм получил фактически функции министерства, но штат и финансирование сохранились на уровне федерального агентства, - сообщает Ассоциация туроператоров.

Теперь в Ростуризме сконцентрированы фактически все полномочия в области туризма. Ведомство осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в РФ, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности.

Ведомство теперь будет осуществлять государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, которые проводят классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Ростуризм осуществляет надзор за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Ростуризм вносит в правительство проекты федеральных законов, нормативных актов президента и актов правительства и другие документы, по которым требуется решение правительства, включая порядок представления «Турпомощью» в Ростуризм уведомления о прекращении членства туроператора в этом объединении, порядок представления туроператором документов для внесения в единый реест и форму электронной путевки.

Ростуризм также уполномочен разрабатывать и реализовывать документы стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к ведению РФ. В ведении Ростуризма находится проведение всероссийских и межрегиональных мероприятий, направленные на поддержку приоритетных направлений развития туризма, включая внутренний и въездной туризм, детский отдых, социальный туризм и др.

Ростуризм также формирует правовые основы единого туристского рынка России, определяет приоритетные направления развития российского туризма, разрабатывает национальные и профессиональные стандарты в сфере туризма в РФ, участвует в организации профильных международных мероприятий. Также ведомство взаимодействует с некоммерческими организациями в туристической сфере, отмечается в документе.

При этом АТОР отмечает, что все эти министерские полномочия Ростуризм реализуют при штате и финансировании на уровне федерального агентства - в настоящее время численность работников Ростуризма составляет 67 штатных единиц.

В то же время Ростуризм является одним из самых низкооплачиваемых ведомств – 68 место по уровню заработной из 72 федеральных ведомств. Средний уровень заработной платы сотрудников Ростуризма составляет 66,7 тыс. руб.

/TOURBUS.RU

