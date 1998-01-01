Этой осенью билеты по России подешевели на 15%, за границу — на 17%

По итогам уходящей осени, стоимость перелётов по внутренним направлениям подешевела на 15%, по зарубежным – на 17%. Средний чек на билеты по России снизился с 7 363 до 6 229 рублей, а за границу – с 19 058 до 15 828 рублей. Такие данные следуют из статистики бронирований авиабилетов, собранной интернет-сервисом для путешественников Biletix уходящей осенью,

В связи с эпидемической ситуацией в мире и закрытием границ большинства государств рынок оказался почти полностью переориентирован на внутренние направления. Если осенью 2019 года бронирования авиабилетов по России составляли 66%, то уходящей осенью – 95%.

Несмотря на страхи, связанные с пандемией и карантинными мерами, судя по результатам осени, доля путешествующих с детьми россиян выросла. Если прошлой осенью доля детских билетов составляла 8,7%, то текущей – 11,6%. Среднее время поездки увеличилось с 6 до 7 дней.

Самыми популярными направлениями для осеннего отдыха по России стали Сочи, Москва и Симферополь. На зарубежном направлении «пальму первенства» удержали турецкие курорты – Анталия, Стамбул и Бодрум, - сообщили нам в компании.

/TOURBUS.RU