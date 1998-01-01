В столице России объявили лауреатов «туристического Оскара»

Петербург подтвердил звание культурной столицы, вновь получив престижную премию World Travel Awards 2020, которую называют «Оскаром туристской отрасли»: на торжественной гала-церемонии премии в онлайн-формате, которая на этот раз проводилась в столице России, Петербургу присудили победу в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление» (World's Leading Cultural City Destination 2020).

Перербург стал лучшим среди 14 городов мира, опередив в этом соревновании таких грандов, как Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и другие. Губернатор Александр Беглов, комментируя получение премии, заявил, что «в этом году мы были готовы принять еще больше гостей». «После того, как пандемия отступит, ждем всех, кто хочет вновь оказаться на берегах Невы», - сказал он.

В свою очередь, Москва второй год подряд стала обладателем приза в мировой номинации «Лучшее туристское направление. Город». При этом Петербург претендовал на лидерство в четырех номинациях, а Москва — сразу в семи.

Как написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в сети “Вконтакте”, "Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы. В этом году у нас были амбициозные планы по развитию туристической отрасли, и мы их обязательно реализуем, как только это станет возможно".

Еще одним лидером World Travel Awards можно признать крымский туристический комплекс Mriya Resort & SPA в Ялте. Мало того, что этот комплекс получил премию уже в шестой раз, в этом году он одержал победу сразу в трех номинациях. Mriya Resort & SPA 5* признан ведущим мировым курортом, ведущим мировым премиальным курортом для отдыха семьей, а также ведущим мировым оздоровительным курортом.

Кроме того, Россиия «отметилась» в World Travel Awards 2020 и в некоторых других номнациях. В частности, «Аэрофлот» стал дважды лауреатом премии — он одержал победу, став лучшей в мире авиакомпанией, предоставляющей услуги бизнесс-класса и первой за ее бренд. Кроме того, победу праздновала и AZUR air: она одержала победу в номинации «Лидирующая чартерная авиакомпания».

Если учесть, что ранее AZUR air победила в аналогичной номинации и в Европе, став первой российской чартерной авиакомпанией, получившей престижную награду (к тому же она вообще номинировалась на премию впервые в своей истории), это тоже стоит признать большим достижением.

В этом году премия World Travel Awards проводилась в 27-й раз и имеет неформальный статус «Оскара» в туристическом бизнесе: высокими наградами отмечаются города, управляющие туристические компании, гостиницы и отели, а также аэропорты и авиакомпании — всего премия насчитывает более 50 номинаций.

Победители определяются в результате онлайн-голосования, в котором принимают участие как эксперты индустрии, так и путешественники по всему миру.

/TOURBUS.RU