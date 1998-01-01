Новости Квота на въезд россиян в Грецию продлена до середины декабря Для въезда в Грецию гражданам РФ требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета и бронирование гостиницы

До 14 декабря продлено разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю, - сообщают местные СМИ. Затем это решение. может быть вновь продлено. Как напоминает местная газета газета Capital, «граждане РФ могут въехать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Также для въезда гражданам РФ требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета и ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами должны быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина. По прибытии может быть проведено выборочное тестирование. Результаты станут известны через 24 часа. При этом детям до 10 лет сдавать тест на коронавирус не нужно. Кроме того, все путешественники обязаны за день до прибытия заполнить анкету PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr». Напомним, что с 21 ноября «Аэрофлот» возобновил выполнение полётов в Афины. Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва — Афины — Москва выполняются два раза в неделю по четвергам и субботам. Кроме того, АТОР сегодня сообщает, что правительство Греции и акционеры национального перевозчика Aegean Airlines намерены оказать финансовую поддержку в размере 180 млн евро авиакомпании, сильно пострадавшей из-за пандемии коронавируса. С марта 2020 года количество иностранных прибытий в Грецию упало на 95%. За 9 мес. 2020 года убытки Aegean Airlines составили 160 млн евро, из которых 65 млн евро были зарегистрированы во втором квартале. В первой половине 2020 года перевозчик обслужил 1,22 млн внутренних пассажиров, что на 55,7% меньше, чем за тот же период 2019 года. По сообщению греческих СМИ, до пандемии вклад Aegean Airlines в экономику Греции оценивался в 400 млн евро в год. На текущий момент стоит задача поддержать авиакомпанию в низкий сезон. В этой связи Aegean рассчитывает получить на 120 млн евро от государства, и 60 млн евро – от акционеров. Как заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас, воздушный транспорт является «стратегическим сектором для функционирования экономики» и средством доставки туристов в Грецию, поэтому власти сделают все, чтобы спасти национального перевозчика. Как подчеркнул вице-президент АТОР Дмитрий Горин, предпринимаемые меры помогут греческой авиакомпании продолжить полеты по Европе, включая Россию, уже в летнем сезоне-2021. Г-н Горин напомнил, что регулярные рейсы Aegean Airlines из Москвы и Санкт-Петербурга в Афины и Салоники были востребованы как у организованных, так и самостоятельных туристов. Генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди также говорит, что новость о поддержке Aegean Airlines из разряда позитивных, так это известие придаст больше оптимизма всему турбизнесу Греции, который уже готовятся к лету-2021. Согласно текущему расписанию Aegean Airlines, старт рейсов из Москвы в Афины и Салоники в сезоне-2021 запланирован с 28 марта. Стоимость билетов в Афины – от 111 евро, в Салоники – от 64 евро на человека в одну сторону. Напомним, что между тем эпидеомиологическая обстановка в Греции пока что остается сложной. На прошлой неделе власти Греции продлили до 7 декабря общенациональный локдаун. В частности, для выхода на улицу из отеля туристам по-прежнему нужно отправить СМС-уведомление. Сейчас ежедневно в стране зафиксируется более двух тысяч случаев коронавируса. Всего в Греции за время пандемии выявили около ста тысяч случаев коронавируса. /TOURBUS.RU

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