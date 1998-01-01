«Наших» туристов на Кубе — уже 70%

Куба - направление, стремительно набиравшее популярность у россиян в течение последних нескольких лет, получило отличный рестарт после возобновления авиасообщения 27 октября. Пока что единственный доступный для наших туристов регион Кубы - курортный остров Кайо Коко на северном побережье острова Свободы. Сейчас на Кайо Коко выполняются два чартерных рейса в неделю - туроператора Pegas Touristik на крыльях NordWind и Anex Tour - на крыльях Azur Air. Оба борта Boeing 777-200, рассчитанные на 400 пассажиров, заполняются полностью.

Примечательно, что в настоящее время Кайо Коко открыт только для туристов из двух стран - России и Канады. По словам Хуана Пийейро, генерального управляющего одного из самых известных отелей острова Melia Cayo Coco, доля россиян в загрузке отеля превышает 70%.

С ним соглашается управляющий другого пятизвездника Pullman Cayo Coco Жан Люк Гроссин отмечая, что сейчас в отеле отдыхает почти триста туристов из России. В четырёхзвёздочном отеле Tryp Cayo Coco говорят об ещё более высоком показателе - 95% россиян.

Таким образом, российский рынок стремительно вышел на первое место по объемам въездного туризма на Кубу. Причём, Министерство туризма Кубы, принимающие туроператоры, отельеры делают все возможное для того, чтобы все туристы из России чувствовали себя ВИП-гостями во время отдыха на острове.

Начать с того, что процедура сдачи ПЦР-теста и прохождения границы в аэропорту Jardines Del Rey при прилёте огромного Боинга занимает всего около 15 минут. В каждом отеле прибывающих туристов ждут зажигательная танцевальная программа, угощение кубинскими блюдами и коктейлями. Каждый приезд россиян в отели острова отмечается, как важное событие - во главе встречающих непременно управляющие отелями.

Результаты ПЦР-тестов становятся известны туристам уже в середине следующего за прилетом дня. Ни в течение первого после прилёта дня, ни тем более в дальнейшем туристы не чувствуют себя скованными санитарными ограничениями.

Единственное несложное правило - ношение масок при заказе и получении блюд и напитков в барах и ресторанах. Ни у бассейна, ни в лобби отелей, ни на пляжах ничто не напоминает о том, что пока ещё в мире, и в том числе на Кубе, не закончен период пандемии.

Опрошенные корреспондентом ТБ отдыхающие туристы из разных городов России (Москвы, С-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга) отметили отличный сервис в отелях, доброжелательность и повышенную заботу со стороны персонала. А немногочисленность туристов делает, по их мнению, отдых ещё более эксклюзивным.

Отельеры Кайо Коко ожидают, что уже в начале декабря - в разгар высокого туристического сезона на Кубе - частота чартеров из России будет увеличена с двух до пяти бортов в неделю. Если это произойдёт, то станет отличным подспорьем для агентского бизнеса. А также позволит России по итогам 2020 года стать для Кубы рынком номер один.

/TOURBUS.RU