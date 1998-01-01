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30 ноября
Парк-отель «Бухта Коприно» инвестирует в развитие
Популярный гостиничный комплекс сумел извлечь плюсы из сложного пандемийного года
Новые проекты «Коприно» представили журналистам в середине ноября. Парк-отель «Бухта Коприно», принадлежащий группе компаний «Агранта», расположен на живописном берегу Волги в районе Рыбинского водохранилища в Ярославской области. Отель входит в объединение «Ярославское взморье», который включает несколько туристских объектов, находящихся на обширной лесной прибрежной территории в 250 гектаров.
Помимо отеля - это пляж и причал «Коприно», способный одновременно принимать до четырёх речных теплоходов, Заповедный лес, этнодеревня Тыгыдым. С этого года к ним добавились аэродром малой авиации «Взморье» и гольф-поле«Коприно».
Как отмечает управляющий парк-отелем «Бухта Коприно» Артем Литвин, загрузка этим летом и осенью возросла почти на 30% по сравнению с прошлым годом. В непростой для туротрасли год отель сумел расширить свою базу размещения, включающую 42 современных коттеджа, четырехэтажную гостиницу и отель-дебаркадер. В ноябре на территории парк-отеля были открыты 12 новых коттеджей-юнитов, каждый с отдельным входом на 2 номера.
В ближайших планах «Агранты» построить на территории взморья на берегу реки Терновки яхт-экоотель. Трехэтажное здание, рассчитанное на 65 номеров, будет гармонично вписано в окружающий хвойный лес. А шале-ресепшен вынесут на воду, чтобы дать возможность яхтам причаливать прямо к отелю. По словам Артёма Литвина, «проживание в новом отеле будет дешевле, чем в коттеджах и позволит расширить целевую группу потенциальных гостей «Бухты Коприно».
Не останавливая приёма туристов, летом была проведена частичная реновация Wellness-центра с 25-метровым бассейном и большой термальной зоной. Планируя привлекать в будущем на взморье больше инсентив-групп, активно ведётся обновление переговорных комнат и двух конгресс-залов на 60 и 180 человек в бизнес-центре «Калита», выходящем панорамными окнами на Волгу.
Особой гордостью «Коприно» Артем Литвин считает, примыкающий к его территории Заповедный лес. За последние годы он был очищен от бурелома, среди сосен проложена живописная четырехкилометровая экодорожка для пешеходных, велосипедных, самокатных, а зимой лыжных прогулок. В ближайших планах - установка в Заповедном лесу 10 информационных стендов, рассказывающих об истории этих мест, произрастающих здесь растениях, населяющих его животных. Для детей информация будет даваться в игровой форме.
Новая точка притяжения туристов на «Ярославское взморье» – открывшийся в двух километрах от парк-отеля аэродром малой авиации «Взморье». Гостям курорта теперь предлагают незабываемые экскурсионные маршруты на легких самолетах. А также помогут обеспечить быстрые аэротрансферы на курорт из Москвы и других городов России.
Новая «изюминка» «Коприно» - создаваемый гольф-клуб. Пока что из запланированных 90 гектаров гольф-поля освоено только девять. Как отмечает управляющий директор и тренер «Гольф-поля Коприно» Янина Македонская, «в отличие от закрытых клубов в «Ярославском взморье» гольф открыт для всех желающих, включая новичков». А стоимость тренировок по российским меркам минимальная - от 500 руб. за часовое занятие на рейндже. В конце нынешнего года на территории поля начнется строительство Клубного дома для игроков. Ожидается, что следующим летом здесь также заработает гольф-академия.
Совсем новая экскурсионная программа для гостей «Коприно» - гастрономические туры на Угличский сыродельно-молочный завод и органические предприятия холдинга «АгриВолга» (бренд Углече Поле), входящие в ГК «Агранта». Завод был приобретен «АгриВолгой» в 2018 году и сейчас здесь идет полная реконструкция. Инвестиции в превращение заброшенного завода в современное агропредприятие, выпускающее несколько видов сыров и молочную продукцию, составят 1,8 млрд руб. Уже модернизировано молочное производство, а сейчас завершается реновация сыродельной части.
Как отмечает генеральный директор УСМЗ Андрей Молев, «мы откроем на заводе туристическое направление - будет создан магазин продукции, кафе-ресторан с дегустационным залом. Также через панорамную стеклянную стену туристы смогут наблюдать все этапы производства». На заводе будет также создан Музей советского сыроделия, в нем можно будет увидеть различные раритеты, сохраненные во время реконструкции завода.
/TOURBUS.RU
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