Новости Парк-отель «Бухта Коприно» инвестирует в развитие Популярный гостиничный комплекс сумел извлечь плюсы из сложного пандемийного года

Новые проекты «Коприно» представили журналистам в середине ноября. Парк-отель «Бухта Коприно», принадлежащий группе компаний «Агранта», расположен на живописном берегу Волги в районе Рыбинского водохранилища в Ярославской области. Отель входит в объединение «Ярославское взморье», который включает несколько туристских объектов, находящихся на обширной лесной прибрежной территории в 250 гектаров. Помимо отеля - это пляж и причал «Коприно», способный одновременно принимать до четырёх речных теплоходов, Заповедный лес, этнодеревня Тыгыдым. С этого года к ним добавились аэродром малой авиации «Взморье» и гольф-поле«Коприно». Как отмечает управляющий парк-отелем «Бухта Коприно» Артем Литвин, загрузка этим летом и осенью возросла почти на 30% по сравнению с прошлым годом. В непростой для туротрасли год отель сумел расширить свою базу размещения, включающую 42 современных коттеджа, четырехэтажную гостиницу и отель-дебаркадер. В ноябре на территории парк-отеля были открыты 12 новых коттеджей-юнитов, каждый с отдельным входом на 2 номера. В ближайших планах «Агранты» построить на территории взморья на берегу реки Терновки яхт-экоотель. Трехэтажное здание, рассчитанное на 65 номеров, будет гармонично вписано в окружающий хвойный лес. А шале-ресепшен вынесут на воду, чтобы дать возможность яхтам причаливать прямо к отелю. По словам Артёма Литвина, «проживание в новом отеле будет дешевле, чем в коттеджах и позволит расширить целевую группу потенциальных гостей «Бухты Коприно». Не останавливая приёма туристов, летом была проведена частичная реновация Wellness-центра с 25-метровым бассейном и большой термальной зоной. Планируя привлекать в будущем на взморье больше инсентив-групп, активно ведётся обновление переговорных комнат и двух конгресс-залов на 60 и 180 человек в бизнес-центре «Калита», выходящем панорамными окнами на Волгу. Особой гордостью «Коприно» Артем Литвин считает, примыкающий к его территории Заповедный лес. За последние годы он был очищен от бурелома, среди сосен проложена живописная четырехкилометровая экодорожка для пешеходных, велосипедных, самокатных, а зимой лыжных прогулок. В ближайших планах - установка в Заповедном лесу 10 информационных стендов, рассказывающих об истории этих мест, произрастающих здесь растениях, населяющих его животных. Для детей информация будет даваться в игровой форме. Новая точка притяжения туристов на «Ярославское взморье» – открывшийся в двух километрах от парк-отеля аэродром малой авиации «Взморье». Гостям курорта теперь предлагают незабываемые экскурсионные маршруты на легких самолетах. А также помогут обеспечить быстрые аэротрансферы на курорт из Москвы и других городов России. Новая «изюминка» «Коприно» - создаваемый гольф-клуб. Пока что из запланированных 90 гектаров гольф-поля освоено только девять. Как отмечает управляющий директор и тренер «Гольф-поля Коприно» Янина Македонская, «в отличие от закрытых клубов в «Ярославском взморье» гольф открыт для всех желающих, включая новичков». А стоимость тренировок по российским меркам минимальная - от 500 руб. за часовое занятие на рейндже. В конце нынешнего года на территории поля начнется строительство Клубного дома для игроков. Ожидается, что следующим летом здесь также заработает гольф-академия. Совсем новая экскурсионная программа для гостей «Коприно» - гастрономические туры на Угличский сыродельно-молочный завод и органические предприятия холдинга «АгриВолга» (бренд Углече Поле), входящие в ГК «Агранта». Завод был приобретен «АгриВолгой» в 2018 году и сейчас здесь идет полная реконструкция. Инвестиции в превращение заброшенного завода в современное агропредприятие, выпускающее несколько видов сыров и молочную продукцию, составят 1,8 млрд руб. Уже модернизировано молочное производство, а сейчас завершается реновация сыродельной части. Как отмечает генеральный директор УСМЗ Андрей Молев, «мы откроем на заводе туристическое направление - будет создан магазин продукции, кафе-ресторан с дегустационным залом. Также через панорамную стеклянную стену туристы смогут наблюдать все этапы производства». На заводе будет также создан Музей советского сыроделия, в нем можно будет увидеть различные раритеты, сохраненные во время реконструкции завода. /TOURBUS.RU Посмотреть фоторепортаж о Парк-отеле «Бухта Коприно»

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