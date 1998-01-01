Ежегодный фестиваль «Туристская песня на Домбае» пройдет в Карачаево-Черкессии

В рамках фестиваля запланирована деловая программа, включающая круглый стол, а также концертная конкурсная программа

28-30 ноября в поселке Домбай Карачаево-Черкесской Республики состоится ежегодный фестиваль «Туристская песня на Домбае». Его организатором выступает Федеральное агентство по туризму, при поддержке Министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики.

Проведение фестиваля призвано способствовать формированию образа Карачаево-Черкесской Республики как региона, благоприятного для туризма, а также, создать условия и предпосылки для раскрытия и продвижения туристического потенциала и национального туристского продукта Российской Федерации, во исполнение плана мероприятий по реализации основных направлений государственной политики на территории Северо-Кавказского федерального округа.

В рамках фестиваля запланирована деловая программа, включающая круглый стол, а также концертная конкурсная программа.

Главным мероприятием деловой программы станет круглый стол «Вас приглашает к себе горный красавец Эрцог!». На нем выступят представители правительства Карачаево-Черкесской Республики, Федерального агентства по туризму, эксперты в области событийного, делового и горнолыжного туризма.

С ключевыми докладами выступят начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена ЛЫСЕНКОВА и первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Артем ОВЧИННИКОВ.

Также в ходе круглого стола участники обсудят тему взаимодействия федеральной и региональных властей и представителей бизнеса в вопросах создания инфраструктуры, необходимой для дальнейшего развития внутреннего, въездного, событийного и горнолыжного туризма.

В концертной программе фестиваля примут участие артисты, исполняющие туристические песни, талантливые авторы и исполнители собственных песен, самодеятельные коллективы Карачаево-Черкесской Республики, являющиеся победителями региональных и республиканских конкурсов и фестивалей.