Российский посол объяснил, почему не возобновляются чартеры на египетские курорты

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко ответил на обвинения местной прессы в «затягивании» переговоров о восстановлении чартерного авиасообщения

На странице российского посольства в Египте в сети Фейсбук появилось открытое письмо посла России в Египте Георгия Борисенко в редакцию местной газеты «Аш-Шурук».

Как пишет российский посол, «С удивлением обнаружил в электронной версии уважаемой газеты «Аш-Шурук» статью главного редактора А.Хусейна под заголовком «Новая «пробуксовка» отношений с российским партнером» с выраженным критическим запалом в адрес России».

«В связи с тем, что основные претензии в публикации к России обусловливаются задержкой в возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и египетскими курортами Красного моря», г-н Борисенко напоминает, что «решение о приостановке полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх было вызвано совершенным 31 октября 2015 года терактом против самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", следовавшего по маршруту Шарм-Эш-Шейх – Санкт-Петербург.

В этой катастрофе погибли 224 гражданина России, и произошедшее стало самой массовой гибелью российских граждан за всю историю мировой авиации и крупнейшей авиакатастрофой на египетской территории».

"Россия заинтересована в возобновлении чартерного сообщения с египетскими курортными городами, чтобы большее количество наших граждан имело возможность напрямую – без пересадок – посетить великолепное побережье Красного моря. Существуют, однако, объективные обстоятельства, которые вынуждены принимать во внимание в Москве", — отмечает г-н Борисенко.

- До сих пор не решен вопрос с полагающимися родственникам жертв теракта компенсациями. В связи с этим семьи погибших обращаются к президенту и правительству РФ, а также в МИД с требованием прекратить любые полеты в Египет"

По его словам, российские власти "не могут не учитывать позицию этих граждан и не прислушиваться к ней".

"Кроме того, ключевым вопросом остается обеспечение надлежащих мер безопасности в аэропортах упомянутых египетских прибрежных городов. Мы, безусловно, высоко оцениваем массивную работу по совершенствованию систем безопасности в их терминалах, проделанную египетской стороной.

В то же время не можем закрывать глаза на риски, которым по-прежнему подвергаются наши соотечественники в условиях общей ситуации на Ближнем Востоке", — отметил г-н Борисенко.

Посол подчеркнул, что террористы осуществили взрыв самолета "Когалымавиа" в отместку за начало военных действий России в Сирии против боевиков ИГИЛ и других террористических группировок. Сейчас кампания продолжается, а значит, опасность повторения трагических событий сохраняется.

"Тем не менее, надеемся, что в обозримом будущем удастся добиться запуска чартерных полетов в Египет, которых ожидают миллионы российских туристов, влюбленных в вашу прекрасную страну", — заключил российский дипломат.

Напомним, что сейчас регулярные рейсы из России в Каир выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air трижды в неделю. Добраться в курортные зоны Красного моря россияне также могут в индивидуальном порядке рейсами со стыковкой в Стамбуле.

/TOURBUS.RU