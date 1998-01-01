Яна Муромова: «На рынке такого турпродукта еще не было»

Как сообщили сегодня нашему порталу в Ростуризме, туроператор ANEX Tour при поддержке Федерального агентства по туризму вышел на новое направление с собственной полетной программой. Для туристов, которые собираются отправиться на горнолыжные курорты Кавказа, созданы пакетные туры с прямым перелетом из Москвы в аэропорт Минеральных Вод.

«Этой зимой впервые на рынке появились предложения пакетных туров на курорты Домбай, Архыз и Приэльбрусье. Эльбрус очень популярен среди любителей активного отдыха по всему миру. Многие новички приезжают именно сюда: здесь есть широкие пологие склоны, на которых удобно учиться. Тем, кто хочет испытать себя, подойдут "черные трассы" Чегета, самые сложные трассы в России.

Архыз популярен среди семей: примерно четверть отдыхающих приезжает сюда с детьми. Здесь мягкий климат, от сильных ветров Архыз защищает хребет Абишира-Ахуба. Во время зимнего отдыха можно совместить горнолыжный спорт, прогулки по красивейшим местам Кавказа, а также попробовать вкуснейшую еду.

Если купить поездку до 5 декабря, то турист получит 20% кэшбэк от государства деньгами на карточку, с которой произведена оплата»,— сообщила Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму.

Как отметили в Ростуризме, новое предложение по горнолыжным курортам Кавказа – полноценный набор услуг, привычный для туристов. В стоимость включено: перелет, проживание и питание в выбранной гостинице, групповой трансфер, спортивная медицинская страховка, а также провоз горнолыжного оборудования на каждого туриста. Продолжительность поездок составляет 7, 14, 21 и 28 ночей.

Стоимость недельного тура на двоих составит от 42 тысяч рублей – на Домбай, от 48 тысяч – в Приэльбрусье, от 58 тысяч – в самый молодой горнолыжный курорте Архыз.

Первый рейс AZUR air заявлен на 26 декабря. Далее рейсы планируются еженедельно, по субботам. Программа продлится до марта. Это позволит максимально «захватить» новогодние праздники, а также праздничые дни 23 февраля и 8 марта.

Как рассказала Яна Муромова, заместитель генерального директора ANEX Tour, «На рынке такого турпродукта еще не было. Все курорты популярны уже много лет, однако в основном их посещают отдыхающие из соседних регионов и те, кому удобно добраться на машине. Сейчас мы предложили жителям Центральной России полноценные горнолыжные туры с комфортным перелетом и трансфером.

За счет моментального подтверждения и прямых контрактов нам удалось сделать доступный и удобный продукт».

Эксперт напомнила, что предлагаемые горнолыжные курорты Кавказа – это три самостоятельных комплекса, каждый из которых имеет всю необходимую инфраструктуру, включая обширный гостиничный сектор, множество точек питания и рестораны, пункты проката и ремонта горнолыжного оборудования, квалифицированный инструкторский состав и школы для начинающих.

Кроме того, на территории комплексов имеются катки, спа-центры и культурно-развлекательных заведения.

/TOURBUS/RU