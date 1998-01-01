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27 ноября
Яна Муромова: «На рынке такого турпродукта еще не было»
Руководители Ростуризма и компании ANEX Tour рассказали о новых чартерных программах отдыха на горнолыжных курортах Кавказа
Как сообщили сегодня нашему порталу в Ростуризме, туроператор ANEX Tour при поддержке Федерального агентства по туризму вышел на новое направление с собственной полетной программой. Для туристов, которые собираются отправиться на горнолыжные курорты Кавказа, созданы пакетные туры с прямым перелетом из Москвы в аэропорт Минеральных Вод.
«Этой зимой впервые на рынке появились предложения пакетных туров на курорты Домбай, Архыз и Приэльбрусье. Эльбрус очень популярен среди любителей активного отдыха по всему миру. Многие новички приезжают именно сюда: здесь есть широкие пологие склоны, на которых удобно учиться. Тем, кто хочет испытать себя, подойдут "черные трассы" Чегета, самые сложные трассы в России.
Архыз популярен среди семей: примерно четверть отдыхающих приезжает сюда с детьми. Здесь мягкий климат, от сильных ветров Архыз защищает хребет Абишира-Ахуба. Во время зимнего отдыха можно совместить горнолыжный спорт, прогулки по красивейшим местам Кавказа, а также попробовать вкуснейшую еду.
Если купить поездку до 5 декабря, то турист получит 20% кэшбэк от государства деньгами на карточку, с которой произведена оплата»,— сообщила Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму.
Как отметили в Ростуризме, новое предложение по горнолыжным курортам Кавказа – полноценный набор услуг, привычный для туристов. В стоимость включено: перелет, проживание и питание в выбранной гостинице, групповой трансфер, спортивная медицинская страховка, а также провоз горнолыжного оборудования на каждого туриста. Продолжительность поездок составляет 7, 14, 21 и 28 ночей.
Стоимость недельного тура на двоих составит от 42 тысяч рублей – на Домбай, от 48 тысяч – в Приэльбрусье, от 58 тысяч – в самый молодой горнолыжный курорте Архыз.
Первый рейс AZUR air заявлен на 26 декабря. Далее рейсы планируются еженедельно, по субботам. Программа продлится до марта. Это позволит максимально «захватить» новогодние праздники, а также праздничые дни 23 февраля и 8 марта.
Как рассказала Яна Муромова, заместитель генерального директора ANEX Tour, «На рынке такого турпродукта еще не было. Все курорты популярны уже много лет, однако в основном их посещают отдыхающие из соседних регионов и те, кому удобно добраться на машине. Сейчас мы предложили жителям Центральной России полноценные горнолыжные туры с комфортным перелетом и трансфером.
За счет моментального подтверждения и прямых контрактов нам удалось сделать доступный и удобный продукт».
Эксперт напомнила, что предлагаемые горнолыжные курорты Кавказа – это три самостоятельных комплекса, каждый из которых имеет всю необходимую инфраструктуру, включая обширный гостиничный сектор, множество точек питания и рестораны, пункты проката и ремонта горнолыжного оборудования, квалифицированный инструкторский состав и школы для начинающих.
Кроме того, на территории комплексов имеются катки, спа-центры и культурно-развлекательных заведения.
/TOURBUS/RU
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