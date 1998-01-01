Новости «ВодоходЪ» подвел итоги речной навигации - 2020 В завершившемся в этом месяце круизном сезоне туристы «Водохода» шесть раз пересекли Полярный круг и достигли Азовского моря на борту нового теплохода «Мустай Карим»

В этом месяце речной флот компании «ВодоходЪ» завершил навигацию, - сообщили нам в пресс-службе компании, которая на протяжении 16-ти лет является крупнейшим оператором речных круизов России. «Этот год был непростой для всей отрасли туризма, но, несмотря на все обстоятельства, компания постаралась максимально выполнить взятые на себя обязательства, понимая важность качественного отдыха россиян. «ВодоходЪ» делал все возможное в 2020 году, чтобы жители России смогли отправиться в увлекательное путешествие по воде и получить положительные эмоции», - отметили у компании. Как напомнили в компании «Мустай Карим» - новое судно класса «Люкс» - 22 августа 2020 года теплоход отправился в свой первый круиз по направлению Москва — Санкт-Петербург. Судно «Мустай Карим» (на фото) относится к классу «река-море» и является уникальным на российском круизном рынке. В 2020 году теплоход совершил 12 рейсов, включая один корпоративный, в которых более 2500 человек смогли оценить его масштабы и уровень предоставляемого сервиса. В 2020 году компания «ВодоходЪ» открыла навигацию в конце июня, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Однако, это не помешало ей выполнить поставленные цели и задачи: было проработано и выпущено на рынок три новых направления: В начале июля начались первые прямые круизы на Соловецкие острова на четырехпалубном теплоходе «Александр Пушкин», который входит в линейку «ВодоходЪ. Премиум». Ранее по данному направлению ходили только трехпалубные теплоходы. В июле теплоход «Максим Горький»класса «Люкс» отправился в экспедиционный круиз по Енисею, в рамках нового проекта компании WildLife. За время рейсов из Красноярска в Дудинку «Максим Горький» шесть раз пересек Полярный круг В конце сентября «Мустай Карим» отправился в первый рейс по Азовскому морю, во время которого туристы застали прекрасную бархатную осень и смогли даже позагорать на солнечной палубе теплохода. Так что теперь в расписании «ВодоходЪ» есть и морские круизы. Самый длинный круиз составил 26 дней на теплоходе «Сергей Кучкин» по направлению Астрахань— Санкт-Петербург — Карелия — Астрахань, а самый короткий рейс, который длился меньше суток, совершил теплоход «Николай Чернышевский» по направлению Нижний Новгород —Макарьево—Нижний Новгород. В топ-3 популярных круизов у туристов вошли Соловецкие острова, круизы по Азовскому и Черному морям и кассические маршруты из Москвы до Санкт-Петербурга. Популярные автобусные экскурсии 2020 года: из Ярославля в Ростов Великий с посещением кремля; из Череповца в село Сизьма; из Перми в город Кунгур, в рамках которой предусмотрено посещение ледяной пещеры. Новинкой года стала экскурсия «Яхта виртуальной реальности» в Ярославле. Более 170 туристов теплохода за один рейс отправились на экскурсию в дельту Волги и полюбоваться на живописные поля цветущего каспийского лотоса. Больше всего вина и шампанского было выпито во время морских круизов на винодельне «Кубань-вино», винодельне «Шато Тамань» и заводе шампанских вин "Абрау-Дюрсо". Каждую экскурсию посетили более 300 туристов компании «ВодоходЪ». Как заключили в компании, «ВодоходЪ» с оптимизмом смотрит в будущий год, понимая, что условия ведения бизнеса могут измениться. Складывается непростая экономическая ситуация в мире, санитарно-эпидемиологические нормы и требования становятся жестче, однако, сотрудники «ВодоходЪ» уже имеют опыт эффективной работы в непростых условиях, способны быстро реагировать на все изменения рынка и принимать взвешенные решения. Для «Водохода» фактор обеспечения эпидемиологической безопасности пассажиров был в приоритете в 2020 году и останется одним из важнейших в 2021 году». /TOURBUS.RU



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