Русская Арктика станет туристическим центром

Как показало обсуждение темы развития туризма во время состоявшегося на днях международного форума, посвященного перспективам развития Арктики и Антарктики, власти и бизнес целого ряда регионов России уже активно взялись за дело, - сообщает наш перербургский корреспондент.

Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на нем, сообщил сразу две приятные для путешественников новости. Во-первых, по его словам, в предстоящие новогодние праздники между Мурманском и Кировском, где расположен главный горнолыжный курорт области, будет курсировать специальный электропоезд.

«Запускаем проект под названием «Лыжная стрела»: это специальный комфортный электропоезд, который будет из Мурманска уходить в пятницу вечером, в воскресенье вечером возвращаться, – пояснил он. – За 4 часа он будет доезжать до Кировска: там будут специальные возможности для перевозки лыж и лыжных ботинок, другого спортивного инвентаря».

Кроме того, в самом Кировске идет обновление системы искусственного оснежения, а также строят новый канатно-кресельный подъемник для спортивной школы олимпийского резерва, который будет доступен и для туристов. «Его единовременная пропускная способность составит 130 человек, а ввести объект в строй планируется до конца 2020 года», - заявил губернатор Мурманской области.

Во-вторых, на берегу Северного Ледовитого океана, в Териберке, установят оригинальную декорацию из фильма «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева – скелет кита. Как сообщил Андрей Чибис, «мы нашли ту самую декорацию, которая стала яркой точкой фильма». «В ближайшие два месяца мы перевезем ее в Териберку, превратив в еще один объект притяжения гостей», - сказал он.

По словам главы региона, он лично встретился со Звягинцевым в Мурманске, поскольку автор «Левиафиана» принимал участие в IV Международном форуме «Креативные индустрии Арктического региона».

«Искренне ему благодарен за то, что он дал нам возможность сделать так, чтобы Териберка становилась местом, которое хочет посетить огромное количество людей», - отметил губернатор. И подчеркнул, что благодаря этому Териберка активно развивается: в поселке ликвидирована свалка, проведен высокоскоростной интернет, выполнен первый этап реконструкции автоподъезда к населенному пункту.

«До конца 2020 года она получит статус особо охраняемой природной территории», - заявил Андрей Чибис.

Хорошие новости есть и у Национального парка «Русская Арктика»: в 2021 году на мысе Желания острова Северный архипелага Новая Земля за счет средств двух грантов Ростуризма появятся новые объекты. Как сообщил директор нацпарка Александр Кирилов, «благодаря гранту в летний сезон 2021 года на мысе Желания будет обустроена экологическая тропа для показа туристам уникальной природы и исторических особенностей освоения Арктики».

При этом часть средств грантов на сумму в 3,5 млн рублей предназначена для оценки антропогенного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, на мысе Желания, где находится полевая база «Русской Арктики», планируется открыть и визит-центр.

/TOURBUS.RU