|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
27 ноября
Евросоюз не будет регулировать открытие горнолыжных курортов
Официальный представитель Еврокомиссии прокомментировал желание Германии добиваться на общеевропейском уровне запрета на работу горнолыжных курортов до 10 января
Странам Евросююза нужно самостоятельно решать вопрос о сроках открытия горнолыжных курортов нынешней зимой, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер, - сообщает «Интерфакс». "Решение, разрешать или нет зимние виды спорта, относится к национальной компетенции и вовсе не к европейской", — сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
При этом он сослался члена ЕК по здравоохранению Стеллу Кириакидис, ранее заявившую, что слишком быстрое снятие ограничительных мер по противодействую пандемии COVID-19 может повысить риск возобновления вспышки вируса.
Де Кеерсмэкер также напомнил о рекомендациях Еврокомиссии, выпущенных в апреле для стран ЕС, о постепенном выходе из режимов ограничений. "Но нет всеобъемлющей стратегии. Надо полагаться на науку, и снятие ограничительных мер должно осуществляться с осторожностью. Цель в том, чтобы были отличная координация и сотрудничество между государствами-членами. Это касается и зимнего спорта", — объяснил представитель ЕК.
Пресс-секретарь ЕС уточнил, что Еврокомиссия не предлагала специфических рекомендаций именно для горнолыжных курортов. Речь шла о предупредительных мерах вообще, которые необходимо соблюдать в любом секторе, принимая во внимание специфику каждого из них.
Как сообщал вчера наш портал, между рядом стран ЕС, в которых очень развит зимний активный отдых в горах, разгорелся спор по поводу того, когда открывать горнолыжные курорты.
Так, в Италии и Франции не намерены их открывать до конца 2020 года и хотели бы, чтобы и другие страны поступили так же. При этом заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о невозможности открытия горнолыжных курортов на рождественские праздники вызвало разочарование у представителей сферы зимнего спортивного туризма, сообщают французские СМИ.
Председатель Национальной ассоциации руководителей горных курортов Жан-Люк Бош в интервью изданию France Bleu признался, что был "поражен" заявлением Макрона. "Мы обеспокоены, мы все работали над тем, чтобы открыться на Рождество", — сказал г-н Бош.
Однако в Австрии заявили, что не собираются так поступать: станции там будут работать при условии соблюдения мер против коронавируса.
Как заявила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер. "Я не согласна с итальянской инициативой. В Австрии совершенно точно будет в каком-то виде зимний туризм. Это будет возможно, потому что мы будем соблюдать жесткие меры защиты от коронавируса". Похожей позиции придерживается не входящая в ЕС Швейцария.
Европейские СМИ сообщали ранее в четверг, что ФРГ намерена добиваться на общеевропейском уровне запрета на работу горнолыжных станций до 10 января 2021 года.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72