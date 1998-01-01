Евросоюз не будет регулировать открытие горнолыжных курортов

Странам Евросююза нужно самостоятельно решать вопрос о сроках открытия горнолыжных курортов нынешней зимой, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер, - сообщает «Интерфакс». "Решение, разрешать или нет зимние виды спорта, относится к национальной компетенции и вовсе не к европейской", — сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

При этом он сослался члена ЕК по здравоохранению Стеллу Кириакидис, ранее заявившую, что слишком быстрое снятие ограничительных мер по противодействую пандемии COVID-19 может повысить риск возобновления вспышки вируса.

Де Кеерсмэкер также напомнил о рекомендациях Еврокомиссии, выпущенных в апреле для стран ЕС, о постепенном выходе из режимов ограничений. "Но нет всеобъемлющей стратегии. Надо полагаться на науку, и снятие ограничительных мер должно осуществляться с осторожностью. Цель в том, чтобы были отличная координация и сотрудничество между государствами-членами. Это касается и зимнего спорта", — объяснил представитель ЕК.

Пресс-секретарь ЕС уточнил, что Еврокомиссия не предлагала специфических рекомендаций именно для горнолыжных курортов. Речь шла о предупредительных мерах вообще, которые необходимо соблюдать в любом секторе, принимая во внимание специфику каждого из них.

Как сообщал вчера наш портал, между рядом стран ЕС, в которых очень развит зимний активный отдых в горах, разгорелся спор по поводу того, когда открывать горнолыжные курорты.

Так, в Италии и Франции не намерены их открывать до конца 2020 года и хотели бы, чтобы и другие страны поступили так же. При этом заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о невозможности открытия горнолыжных курортов на рождественские праздники вызвало разочарование у представителей сферы зимнего спортивного туризма, сообщают французские СМИ.

Председатель Национальной ассоциации руководителей горных курортов Жан-Люк Бош в интервью изданию France Bleu признался, что был "поражен" заявлением Макрона. "Мы обеспокоены, мы все работали над тем, чтобы открыться на Рождество", — сказал г-н Бош.

Однако в Австрии заявили, что не собираются так поступать: станции там будут работать при условии соблюдения мер против коронавируса.

Как заявила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер. "Я не согласна с итальянской инициативой. В Австрии совершенно точно будет в каком-то виде зимний туризм. Это будет возможно, потому что мы будем соблюдать жесткие меры защиты от коронавируса". Похожей позиции придерживается не входящая в ЕС Швейцария.