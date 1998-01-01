"Уральские авиалинии" начинают полеты в ОАЭ, Израиль и Германию

Еженедельные рейсы в Дубай будут осуществляться из семи городов, в Тель-Авив — из Москвы и Ростова, во Франкфурт — только из Москвы

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в ОАЭ, Израиль и Германию из нескольких городов России, сообщила нам пресс-служба перевозчика.

По данным компании, в Дубай с 20 ноября возобновились полеты из московского аэропорта Домодедово. Из подмосковного Жуковского рейсы запланированы с 1 декабря, из Ростова-на-Дону — с 6 декабря, Казани — с 7 декабря, Санкт-Петербурга, Уфы и Новосибирска — с 8 декабря, Самары — с 10 декабря.

В Тель-Авив "Уральские авиалинии" планируют полеты с 9 декабря из Ростова-на-Дону, с 13 декабря — из подмосковного аэропорта Жуковский. Во Франкфурт-на-Майне авиакомпания будет летать из московского Домодедово со 2 декабря. Все рейсы будут выполняться раз в неделю. "Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 51 современный лайнер производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 18 А321 и пять А319.

Между тем, как сообщила ранее пресс-служба авиакомпани, , "Уральские авиалинии" в октябре текущего года сократила перевозку пассажиров в 1,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 578,718 тыс. человек, сообщает пресс-служба авиакомпании.

На внутренних воздушных линиях было перевезено 412,178 тыс. человек (рост на 1,6%), на международных — 166,54 тыс. (снижение в 2,8 раза).

По итогам января-октября перевозки пассажиров сократились на 39% к уровню аналогичного периода прошлого года — до 5 млн 68,101 тыс. человек. На внутренних воздушных линиях перевезено 3 млн 806,053 тыс. человек, на международных — 1 млн 262,048 тыс. человек. Всего за этот период выполнено 38,554 тыс. рейсов (снижение на 29%).

/TOURBUS.RU