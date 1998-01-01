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Петербургский туризм продвигают уже 22 амбассадора

Благодаря программе экспертов-амбассадоров, город на Неве популяризируется как центр крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий

«С экспертами-амбассадорами по приоритетным отраслям экономики Петербурга (медицина, наука, технологии и инновации, промышленность, социальная сфера) на данный момент подписано 22 соглашения», - заявила и. о. генерального директора Конгрессно-выставочного бюро Ольга Рендино в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума.

По ее словам, к примеру, при активном содействии амбассадора, героя Советского Союза и Российской Федерации космонавта Сергея Крикалева, удалось привлечь в город Глобальную конференцию по исследованию космоса GLEX в 2021 году. «Каждое подобное мероприятие делает значительный вклад в экономику региона посредством привлечения деловых туристов в Петербург», - добавила руководитель конгресс-бюро.

Оценивая роль этого направления во время выступления на конференции «Перспективы развития делового туризма в России», организаторами которой выступили информационно-издательский центр правительства Петербурга «Петроцентр» совместно с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле города на Неве, Ольга Рендино отметила, что деловой туризм является «важнейшим универсальным инструментом торгово-экономической политики, призванным способствовать продвижению товаров и услуг на внутренний и внешний рынки».

«Петербург является не только городом с уникальным историческим наследием, но и признанным международным центром делового и туристического сотрудничества, обладающим колоссальным научным, экономическим и инновационным потенциалом. - уверена она. - Несмотря на сложное для индустрии время, наша задача не останавливаться на достигнутом, стремиться к развитию отрасли опережающими темпами и задействовать в своей работе новейшие инструменты и технологии, актуальные в современных условиях».

В качестве инструментов эффективного привлечения в Петербург международных деловых мероприятий эксперт назвала введение единой электронной визы, цифровизацию и уникальную программу амбассадоров, благодаря которой город на Неве популяризируется как площадка для проведения крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий.

Выступая на конференции, депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Макаров подчеркнул, что «в городе действует более 200 объектов делового туризма и нам важно сохранить отрасль и способствовать ее развитию».

«Мы готовы показывать всем, что Петербург - это международный туристский центр мирового уровня», - заявил он.

Вместе с тем начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, выступая на круглом столе в Совете Федерации, констатировала, что «доходы отрасли делового туризма в России из-за ситуации с коронавирусом сократились на 80% по сравнению с показателями 2019 года».

По ее словам, ни в 2020-м, ни в первой половине следующего года не будут восстановлены событийные активности на всей территории страны.

«Не прошел восстановление сектор командировок и деловых поездок, что привело к значительному падению доходов этих предприятий, и до сих пор крупнейшие города страны и гостинично-туристические предприятия испытывают падение выручки до 80% от показателей 2019 года», - сказала г-жа Лысенкова.

/TOURBUS.RU