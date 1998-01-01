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26 ноября
Авиакомпания «Эль Аль» сегодня возобновила полеты в Москву после восьмимесячного перерыва
Авиакомпания будет выполнять еженедельный рейс из Тель-Авива в аэропорт Домодедово по четвергам на лайнере «Боинг 737»
После восьми месяцев перерыва, вызванных пандемией коронавируса, авиакомпания «Эль Аль израильские авиалинии» возобновила полеты по маршруту Тель-Авив-Москва-Тель-Авив, - сообщили нам сегодня в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Уже сегодня «Эль Аль» осуществил первый рейс из Тель-Авива в Москву. Далее авиакомпания будет выполнять еженедельный рейс в аэропорт Домодедово по четвергам. Тип воздушного судна – «Боинг 737».
Перевозка пассажиров будет полностью соответствовать требованиям Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Государства Израиль.
В настоящее время авиакомпания уже возобновила полеты из Тель-Авива в Париж, Лондон, Лос-Анджелес, Майами, Франкфурт, Амстердам, Киев, Цюрих и Афины.
«Пока Израиль остается закрытым для широких групп туристов, въезд в страну разрешен только некоторым категориям иностранных граждан, опубликован на сайте Управления народонаселения и миграции.
Тем не менее возобновление рейсов Эль Аль – отличная новость, предвестник возобновления международного туризма в нашу теплую и гостеприимную страну», - отметил в беседе с нами Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.
Отметмим, также, что Израиль постепенно выходит из жесткого карантина. Так, кабинет министров Израиля одобрил сегодня экспериментальный план по возобновлению работы 15 торговых центров в стране, сообщает издание The Times of Israel.
Согласно плану, магазины будут открыты, как минимум, до 6 декабря. Их работа будет осуществляться при строгом соблюдении мер, выработанных Минздравом страны.
Помимо этого, с пятницы смогут заработать расположенные на открытом воздухе рынки и некоторые музеи.
По истечении срока действия экспериментального плана местные власти оценят, насколько эффективны были действующие санитарно-эпидемиологические меры, и примут решения относительно дальнейшего открытия других магазинов и торговых центров.
Кроме того, по данным израильских СМИ, страна уже в декабре планирует получить до полумиллиона доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. В первую очередь получить ее смогут медицинские работники. Вакцинация остального населения состоится этой зимой.
Власти Израиля также заключили соглашение о поставке вакцины с американской компанией Moderna. Кроме того, они планируют закупить вакцину в Британии, у компании AstraZeneca, и в России. В случае с российской вакциной, речь идет о 1,5 млн доз.
За минувшие сутки в стране выявили 1,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 при 60 тыс. проведенных тестов. В общей сложности с начала пандемии в Израиле заразились более 332 тыс. человек, более 2,8 тыс. умерли.
Отметим, что в декабре еженедельные рейсы из Москвы (аэропорт Жуковский) и Ростова-на-Дону в Тель-Авив также начнут "Уральские авиалиии".
/TOURBUS.RU
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