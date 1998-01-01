Авиакомпания «Эль Аль» сегодня возобновила полеты в Москву после восьмимесячного перерыва

Авиакомпания будет выполнять еженедельный рейс из Тель-Авива в аэропорт Домодедово по четвергам на лайнере «Боинг 737»

После восьми месяцев перерыва, вызванных пандемией коронавируса, авиакомпания «Эль Аль израильские авиалинии» возобновила полеты по маршруту Тель-Авив-Москва-Тель-Авив, - сообщили нам сегодня в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

Уже сегодня «Эль Аль» осуществил первый рейс из Тель-Авива в Москву. Далее авиакомпания будет выполнять еженедельный рейс в аэропорт Домодедово по четвергам. Тип воздушного судна – «Боинг 737».

Перевозка пассажиров будет полностью соответствовать требованиям Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Государства Израиль.

В настоящее время авиакомпания уже возобновила полеты из Тель-Авива в Париж, Лондон, Лос-Анджелес, Майами, Франкфурт, Амстердам, Киев, Цюрих и Афины.

«Пока Израиль остается закрытым для широких групп туристов, въезд в страну разрешен только некоторым категориям иностранных граждан, опубликован на сайте Управления народонаселения и миграции.

Тем не менее возобновление рейсов Эль Аль – отличная новость, предвестник возобновления международного туризма в нашу теплую и гостеприимную страну», - отметил в беседе с нами Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.

Отметмим, также, что Израиль постепенно выходит из жесткого карантина. Так, кабинет министров Израиля одобрил сегодня экспериментальный план по возобновлению работы 15 торговых центров в стране, сообщает издание The Times of Israel.

Согласно плану, магазины будут открыты, как минимум, до 6 декабря. Их работа будет осуществляться при строгом соблюдении мер, выработанных Минздравом страны.