Новости Германия предлагает не открывать все европейский горнолыжные курорты до 10 января Страны ЕС пока что не пришли к общему решению, но большинство альпийских курортов не будет работать в новогодние и рождественские праздники

Власти Германии намерены добиваться соглашения с другими странами ЕС о том, чтобы запретить работу горнолыжных курортов до 10 января для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ, которые сегодня цитирует «Интерфакс». "Правительству предлагается работать на европейском уровне с тем, чтобы горнолыжный туризм не был разрешен до 10 января на всей территории ЕС ", — приводят СМИ выдержки из документа, принятого по итогам встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель. В нем также отмечается необходимость по возможности избегать всех "не жизненно важных поездок", в том числе профессиональных и туристических. Ангела Меркель также заявила, что не может пообещать гражданам ФРГ, что на Рождество и Новый год общественные ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, будут существенно смягчены. На период праздников в Германии приняты специальные правила — можно будет собираться вдесятером, тогда как в настоящее время разрешается нахождение в квартире не более пяти человек из разных домохозяйств. В настоящее время в Германии закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, школьные каникулы начнутся 19 декабря. Ранее на этой неделе премьер Италии Джузеппе Конте также поддержал идею перенести на более поздний срок начало горнолыжного сезона и указал на важность общеевропейской позиции по этому вопросу. "Если бы Италия решила закрыть свои курорты, не получив никакой поддержки от Франции, Австрии или других стран, то тогда бы существовал риск, что итальянские туристы поедут за границу и привезут новые случаи заражения домой", — сказал г-н Конте. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь, озвучивая этапы снятия ограничений в стране, указал, что "пока невозможно планировать открытие горнолыжных курортов на праздники". При этом заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о невозможности открытия горнолыжных курортов на рождественские праздники вызвало разочарование у представителей сферы зимнего спортивного туризма, сообщают французские СМИ. Так, председатель Национальной ассоциации руководителей горных курортов Жан-Люк Бош в интервью изданию France Bleu признался, что был "поражен" заявлением Макрона. "Мы обеспокоены, мы все работали над тем, чтобы открыться на Рождество", — сказал г-н Бош. Власти Австрии, напротив, заявляли, что не будут закрывать у себя горнолыжные курорты, - сообщают местные СМИ. Как заявила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер. "Я не согласна с итальянской инициативой. В Австрии совершенно точно будет в каком-то виде зимний туризм. Это будет возможно, потому что мы будем соблюдать жесткие меры защиты от коронавируса", — приводит ее слова итальянское телевидение. В Вене отмечают, что если ЕС все же решит обязать все страны пока не открывать курорты, это отрицательно скажется на сотнях тысячах человек, работа которых так или иначе связана с горными лыжами. В Швейцарии, не входящей в ЕС, курорты в большинстве своем уже заработали, однако — при усиленных мерах безопасности. В частности, введено обязательное ношение маски не только на закрытых подъемниках, но и во время ожидания в очереди. Итальянский телеканал TgCom24 полагает, что некое общее решение в итоге может быть все-таки принято в Брюсселе. Предположительно, оно будет подразумевать, что горнолыжные станции смогут открыться не раньше января. Таким образом удастся "спасти" хотя бы часть горнолыжного сезона в Европе. /TOURBUS.RU

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