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26 ноября
Крым станет «Территорией MICE»

25-29 ноября на полуострове проходит MICE-тур, включающий участие в конференции «Крым»: возможности делового гостеприимства. Зарубежный опыт и практики»


В эти дни впервые MICE-десант высадился в Крыму.

Программа тура  предполагает различные виды деловой активности в течение пяти дней:

Ознакомительные визиты на MICE-объекты региона, интерактивные программы «Кино&вино - новые форматы мероприятий», деловые игры , конференция с международным у.астием «Крым: возможности делового гостеприимства. Зарубежный опыт и практики»:

 

В программе конференции, которая состоится 27 ноября в конференц-центре  спа-отеля «Море»:

Открытая дискуссия: «Крым: возможности делового гостеприимства. Зарубежный опыт и практики»:

Брейн-шторм «Как вывести регион на МАЙС карты России и мира»

Новый формат деловых встреч «НЕТВОРКИНГ.2020»

 

Предварительная регистрация на мероприятие:

https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1488347/

Количество мест ограничено.

 

Организаторы: ГАУ «Деловой и культурный центр республики Крым», ГУП «Крымский туристский центр», АНО «Проектный офис МАЙС»

 


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