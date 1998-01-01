Новости Крым станет «Территорией MICE» 25-29 ноября на полуострове проходит MICE-тур, включающий участие в конференции «Крым»: возможности делового гостеприимства. Зарубежный опыт и практики»

В эти дни впервые MICE-десант высадился в Крыму. Программа тура предполагает различные виды деловой активности в течение пяти дней: Ознакомительные визиты на MICE-объекты региона, интерактивные программы «Кино&вино - новые форматы мероприятий», деловые игры , конференция с международным у.астием «Крым: возможности делового гостеприимства. Зарубежный опыт и практики»: В программе конференции, которая состоится 27 ноября в конференц-центре спа-отеля «Море»: Открытая дискуссия: «Крым: возможности делового гостеприимства. Зарубежный опыт и практики»: Брейн-шторм «Как вывести регион на МАЙС карты России и мира» Новый формат деловых встреч «НЕТВОРКИНГ.2020» Предварительная регистрация на мероприятие: https://proektnyy-ofis--mice.timepad.ru/event/1488347/ Количество мест ограничено. Организаторы: ГАУ «Деловой и культурный центр республики Крым», ГУП «Крымский туристский центр», АНО «Проектный офис МАЙС»

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