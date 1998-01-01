Тунис вновь смягчил правила въезда иностранных туристов

Теперь от двухнедельной самоизоляции освобождены организованные туристы, пребывающие в Тунис не только чартерными, но и регулярными рейсами

В Национальном офисе по туризму Туниса в России проинформировали, что в действующие с 16 ноября правила въезда в Тунис внесены изменения, касающиеся процедуры приема организованных туристов (клиентов туроператоров), - сообщает АТОР.

Напомним, что с 16 ноября туристы (в том числе и российские), которые приобрели пакетные туры туроператоров и прибывают при этом в Тунис чартерными рейсами, освобождены от ПЦР-теста на COVID-19 и самоизоляции.

Сейчас остается в силе положение о том, что иностранцы, прибывающие чартерными рейсами по линии туроператоров, освобождаются как от двухнедельного карантина, так и от необходимости иметь при себе или сдавать тест на COVID-19.

В то же время, организованные туристы могут прилетать в Тунис не только чартерными рейсами. Более того, у России сегодня авиасообщение с Тунисом не открыто и прямых рейсов в эту страну нет. Но до Туниса можно добраться с пересадками на регулярных рейсах зарубежных авиакомпаний. Чтобы дать возможность туроператорам формировать туры на таких рейсах, а также на возможных в будущем прямых регулярных рейсах, Тунис смягчил действующие правила.

Начиная с 24 ноября все клиенты туроператоров, прибывающие в Тунис регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, освобождаются от обязательной самоизоляции сроком на 14 дней с даты их прибытия при выполнении следующих условий:

Наличие при себе ваучера, подтверждающего бронирование и оплату организованного тура.

Предоставление отрицательного результата ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за 72 часа до момента регистрации на рейс в аэропорту вылета в Тунис.

Предварительное заполнение анкеты на этом сайте до даты вылета в Тунис.

Соблюдение правил санитарного протокола тунисского туризма для организованных групп.

Таким образом, у иностранных туроператоров в странах, откуда пока нет чартеров в Тунис, появляется возможность формировать пакетные туры со стыковочными ресами или на прямых регулярных рейсах. таким туристам понадобится сделанный заранее ПЦР-тест и заполнение анкеты, плюс ваучер от туроператора.

Как отмечает АТОР, «Воспользуются ли российские туроператоры возможностью отправлять туристов в Тунис на регулярных рейсах со стыковками на таких условиях (скажем, продавая им только наземное обслуживание или формируя динамические пакеты)? Скорее всего, да.

Однако эксперты предупреждают, что в зимний сезон такой спрос у россиян, скорее всего, будет небольшим по объему: в это время в Тунисе доступны только экскурсионные туры и SPA-отдых в некоторых отелях, а цены на такие туры с учетом сложной логистики будут высокими».

В пресс-службе «Интуриста» ранее в беседе с нами отметили: «Полагаем, что массового спроса на зимние туры в Тунис с перелетом через Стамбул не будет, во-первых, потому что данные рейсы прилетают в столичный аэропорт Карфаген, откуда далеко до морских курортов, во-вторых, купальный сезон в Тунисе уже закончен.

Однако сам факт того, что страна открылась для российских путешественников, уже внушает оптимизм и надежду, что к высокому летнему сезону в 2021 году Тунис будет готов принимать прямые российские рейсы».

Напомним, что в 2019 году Тунис, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, россияне совершили 672 313 поездки (9 место в ТОП-10 по выездному туристическому потоку из РФ).

/TOURBUS.RU