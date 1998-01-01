|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
25 ноября
При отсутствии заграничных туров россияне поедут в Калининград и на Алтай
Российские туристы назвали свои предпочтения на следующий год
Российские путешественники назвали туристические направления в России, которые они хотели бы посетить в первую очередь в том случае, если выезд за границу будет затруднён и в следующем году. Наиболее популярным направлением для туризма внутри России стала Калининградская область.
Если в 2021 году границы останутся частично «закрытыми», туда планирует съездить 15,9% опрошенных. Следующими в рейтинге идут Алтай — 13,2%, Дальний Восток (Камчатка, Приморье, Курилы, Сахалин) — 12%, Карелия — 11,6% и Байкал — 10,5%.
Такие данные следуют из опроса, проведенного интернет-сервисом для путешественников Biletix в ноябре с участием 2 321 туриста.
При этом 91% российских путешественников отметили, что скучают по поездкам за рубеж. Лишь 7% опрошенных не cтремится за границу, еще 2% не определились с ответом.
76% респондентов не считает внутренний туризм полноценной заменой поездкам за границу. Лишь 24% опрошенных придерживается противоположной точки зрения.
Согласно аналогичному опросу, проведенному Biletix в октябре, на фоне обостряющейся эпидемиологической ситуации 56% туристов так или иначе уже изменили свои туристические планы: 33% решили отказаться от поездок, а 22% решили поменять формат путешествия.
Однако каждый пятый турист (21%) отметил, что не будет менять своих планов на путешествия.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72