Доминикана меняет правила въезда туристов в страну

Теперь для въезда в страну туристам необходимо будет заранее заполнить электронную анкету и получить QR-код

Правительство Доминиканской Республики с 29 ноября вводит единую электронную анкету для всех въезжающих в страну туристов, с 1 января она станет обязательной, сообщили в турофисе страны.

"Электронная анкета – отвечающая текущим реалиям инициатива, направленная на повышение эффективности миграционных, таможенных и санитарных процессов. Также это возможность улучшить впечатления прибывающих и выезжающих из страны пассажиров", — отметили в организации.

Форму необходимо заполнить на сайте до этапа миграционного контроля (можно выбрать английский или испанский языки). После заполнения пассажиру отправляется QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс.

"Анкету можно заполнить в любое время с момента покупки авиабилета и до прохождения миграционного контроля. В доминиканских аэропортах предоставляется бесплатный доступ в интернет, чтобы не заполнившие анкету пассажиры могли сделать это по прибытии в страну", — уточнили в турофисе.

В период с 29 ноября 2020 года по 1 января 2021 года власти Доминиканской Республики будут обслуживать два типа регистрационных документов: бумажную и электронную. С января цифровая форма станет единственной и обязательной.

При пересечении границы страны справка об отсутствии COVID-19 не нужна, туристов в аэропортах будут проверять на коронавирус выборочно. Также им предложат бесплатные страховки от COVID-19.

Напомним, что Россия пока что не возобновила авиасообщение с Доминиканой, хотя по данным некоторых источников это может произойти в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ уже рассматривал по инициативе Росавиации вопрос открытия рейсов в Доминиканскую Республику. Но в итоге принял решение пока не возобновлять авиасообщение с этой страной.

При этом, по данным электронных СМИ, на днях в местном аэропорту уже состоялось совещание, где обсуждали выделение слотов для российских авиакомпаний и наем русскоязычных сотрудников. Официальные источники также подтверждают готовность туристической инфраструктуры достойно встретить гостей из России. При этом большинство отелей в Пунта-Кане сейчас открыты и заполнены иностранными туристами всего на 10–15%.

Напомним, что в 2019 году Доминиканскую республику посетили около 8 млн иностранных туристов, из них почти 200 тыс. — россияне.

/TOURBUS.RU