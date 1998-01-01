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Около ста туроператоров «ушли» в этом году из сферы выездного туризма/ Менеджер новокузнецкой турфирмы осуждена за обман клиентов/ Встреча Нового года в Абхазии пройдет без банкетов и вечеринок

Около ста туроператоров «ушли» в этом году из сферы выездного туризма

Около ста туроператоров исключили из сферы своей деятельности выездной туризм с начала пандемии в феврале, следует из данных единого федерального реестра. Так, в начале февраля в реестре содержались данные о 535 туристических компаниях, которые занимаются международным выездным туризмом. По состоянию на 24 ноября таких туроператоров 442.

Сократилось и количество компаний, которые занимаются внутренним туризмом – 4104 (было 4318), а также международным въездным – 3034 (было 3195).

Всего в реестре туроператоров находится 4351 компания, это на 244 меньше, чем до начала пандемии.

В ноябре Ростуризм исключил из реестра двух туроператоров: "Городской туроператор в Останкино" был ликвидирован, а у ООО "Аривик Райзен" из сведений в реестре была исключена сфера деятельности "международный выездной туризм".

По данным экспертов туротрасли, из-за коллапса туризма, связанного с пандемией коронавируса, с рынка ушли от 30 до 50% турагентств, - cообщает "Интерфакс".

Менеджер новокузнецкой турфирмы осуждена за обман клиентов

Центральный районный суд Новокузнецка признал местную жительницу виновной в присвоении денег клиентов туристической фирмы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кузбассу в пятницу. Женщина осуждена по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и приговорена к четырем годам лишения свободы условно, также ее обязали возместить ущерб.

По данным пресс-службы, осенью 2019 года хозяйка сети турбюро сообщила в полицию о хищении денег клиентов одной из сотрудниц.

"Фигурантка, принимая от клиентов деньги, вносила в компьютерную программу заведомо недостоверные сведения. При полной оплате тура она указывала, будто граждане перечислили лишь часть необходимых средств. Разницу между суммами она похищала. С июля по октябрь 2019 года сотрудница турфирмы совершила 20 присвоений на общую сумму более 1 млн рублей", — говорится в релизе.

После подтверждения фактов хищения менеджер была уволена, обязательства перед клиентами турфирма выполнила.

Встреча Нового года в Абхазии пройдет без банкетов и вечеринок

Власти Абхазии продлили ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса до 12 января 2021 года. Как сообщает пресс-служба главы республики, соответствующее распоряжение подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

"Запретить на территории Абхазии до 12 января 2021 года деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности, проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания", — отмечается в документе.

В соответствии с распоряжением, запрещается деятельность учреждений культуры, фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун, а также деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных и компьютерных залов, боулингов, детских игровых центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

По данным Минздрава республики, количество выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 5442 человек. 70 пациентов скончались, выздоровели 3623 человека.

/TOURBUS.RU