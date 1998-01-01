Из «бункера Сталина» - в «замок «Гарибальди»: чем Самарская область может удивить бизнес-туристов

Профессионалы cферы MICE и журналисты познакомились с деловыми и экскурсионными возможностями Самары и Тольятти

В рамках организованного Правительством Самарской области и Проектным офисом MICE информтура по Самарской области «День MICE в Самаре» представители Союза агентств делового туризма, корпоративные клиенты и журналисты осмотрели перспективные, с точки зрения организации деловых мероприятий и экскурсионных программ, площадки Самары и Тольятти.

Понятие MICE-туризма, включает в себя не только проведение выездных мероприятий, направленных на развитие, мотивацию и обучение персонала, но и то, что предлагается их участникам после и вне деловой площадки — экскурсии, развлечения, знакомство с кухней региона, где оно проводится.

В расположенные в самом сердце России и в среднем течении Волги Самаре и Самарском регионе развиваются различные виды туризма помимо делового — культурный, активный, детский, лечебно-оздоровительный, экотуризм.

В прошлом году году, как сообщил руководитель Департамента туризма, Артур Абдрашитов, Самарскую область (391 коллективных средств размещения, более двадцати имеют категории 4 * и 5 *) посетило более 1, 3 млн. чел. Около четверти от этого количества составляют менно участники деловых мероприятий.

Некоторые их них располагают небольшим времени для знакомства с Самарой. Таким предлагается ряд экскурсионных программ продолжительностью от 20 минут до 1, 5 часов.

Это прогулка по самой длинной в Европе (5, 5 км) набережной или катание по ней на велосипеде, роликах или сигвее. Это подъём на расположенную на 10-м этаже смотровую площадку самого высокого опять-таки в Европе железнодорожного вокзала. Это посещение одного из самых популярных в Самаре объектов показа — бункера Сталина, находящегося рядом с драматическим театром.

Бункер (его глубина 45 м — самый глубокий из рассекреченных в России) был построен московскими метростроевцами в обстановке строгой секретности в мае-октябре 1942 года — Самара (тогда — Куйбышев) фактически являлась запасной столицей СССР. В Куйбышев были эвакуированы многие посольства - особняки, в которых они размещались, образуют отдельный экскурсионный маршрут («Куйбышев — запасная столица»).

Наиболее интересной новинкой для тех, кто располагает хотя бы полвиной для, является поездка в расположенный в селе Задельное в часе езды от Самары в сторону Тольятти питомник хасок (территория — 5 га, 58 собак) «Маламутова поляна». Клуб предлагает+ программы различной продолжительности — от катания по 2-километровой трассе (зимой — на санях, летом — на велокартах) до экспедиций на упряжках (з дня/2 ночи).

Самара обладает богатейшим историко-культурным наследием в частности, по сохранности памятников конца XIX — начала ХХ века (особняк Курлиной, в котором открыт Музей модерна, дача Головкина, более известная как «дача со слонами», особняки Эрна, Новокрещеновых, Матвеевых, дом Клодта - «пряничный домик» и т. д.. Но большой интерес для туристов представляет и Самара нового времени, в частности, Самара космическая — место создания кораблей «Союз» (посещение одноимённого музейного центра, осмотр единственной в Европе собранной и установленной вертикально ракеты-носителя).

Недавно в Самаре был открыт мемориальный комплекс, посвящённый знаменитому советскому кинорежиссёру Эльдару Рязанову (музей, размещённый в его родном дома, памятник ему самому и его герою Юрия Деточкину).

Одной из популярных однодневных экскурсий является речная прогулка (или поездка через Жигулёвские горы) в село Ширяево (Ширяев буерак), основанное в конце XVII века. Село знаменито тем, что именно здесь написал своих «Бурлаков на Волге» Илья Репин — ему посвящён специальный музей.

Для желающих могут быть организованы и одно- или двухдневные поездки по живописным окрестностям Самары — на Царёв курган, на Молодецкий курган, в Рачейсие Альпы, в расположенную в сердце Жигулёвских гор и обладающую особым микроклиматом Каменную Чашу

Второй по величине город Самарской области — Тольятти — предлагает гостям свою экскурсионную, с техническим уклоном, программу. Самый интересный объект — выросший из чисто ведомственного музея Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова.

На территории в 38 га находятся более 500 крупных и около 1700 прочих экспонатов, демонстрирующих развитие автомобильной, инженерной, бронетанковой, авиационной, железнодорожной техники, а также ракетно-артиллерийского и морского вооружения. Есть уникальные экспонаты — например, немецкий лёгкий танк чешского производства Panzer38(t), 122-мм гаубица образца 1910/30 годов.

Наконец, самый крупный экспонат - подводная лодка Б-307 прокта 641Б "Сом" 1980 года выпуска — посетителя могут войти внутрь.

Кроме того, возможна экскурсия по самому автозаводу, в которых входит входит посещение завода по выпуску Lada Kalina/Granta, конвейерной линии B0 - на ней выпускаются Lada Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero, Nissan Almera, а также созданного на основе советского «Музея трудовой славы ВАЗа» музея ПАО «АвтоВАЗ».

В последние годы очень популярен и маршрут в т. н. «замок Гарибальди», построенный одним из местных бизнесменов в традициях средневековой архитектуры комплекс (село Хрящёвка в 40 км. от города Тольятти), строительство которого продолжается и сегодня (на фото).

Через сто лет после Самары на правом берегу Волги был основан город Сызрань, сохранивший множество исторических памятников (включая фрагменты кремля) — он очень удобен для туристов, поскольку большая часть художественно-архитектурного наследия находится на одной (бывшей Большой улице). Знаменита Сызрань и своими помидорами, в честь которых в августе проводится специальный праздник.

Весьма колоритны и другие кулинарные бренды самарской земли — волжская рыба, самарский хлеб, жигулёвская вишня. И главный - «Жигулёвское» (настоящее название — «Венское») пиво, созданное в XIX века обрусевшим австрийцем Альфредом фон Вакано на местном пивзаводе. Его сорта можно продегустировать в находящемся рядом с заводом баре.

/TOURBUS.RU