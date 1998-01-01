Новости Туры на Мальдивы подешевели вдвое Компания «Интурист» рассказала о преимуществах начинающейся в субботу чартерной программы полетов на Мальдивы на крыльях Azur air

Туры на Мальдивы подешевели вдвое благодаря запуску чартеров с 28 ноября, сообщили нам в пресс-службе туроператора "Интурист". "Стоимость пакетного тура на Мальдивы на двоих с чартерным перелетом составит от 161,5 тыс. рублей. Сюда входит размещение на полном пансионе в отеле категории 3*, расположенном на первой береговой линии одного из островов. Тур на аналогичных условиях с перелетом регулярным рейсом обойдется в 305 тыс. (невозвратные билеты) или в 355 тыс. (возвратные)", — сказали в компании. Чартерные перелеты по маршруту Москва (Внуково) – Мале будет выполнять авиакомпания раз в неделю по субботам в течение всего осенне-зимнего расписания. Старт полетной программы – 28 ноября. Туристов на острова будут доставлять самолеты Boeing 777-300ER на 540 мест с бизнес-классом. Путешественники могут выбрать размещение в ста отелях 3-4-5*, расположенных на 16 атоллах. "Наибольшим спросом пользуются туры с вылетами на ближайшие даты и новогодние каникулы. К бронированию доступны как туры на чартерной перевозке, так и пакеты на регулярных рейсах российских и зарубежных авиаперевозчиков. Без виз россияне могут находиться на Мальдивах до 90 дней", — рассказали в пресс-службе туроператора. Тем не менее, при въезде на острова все иностранцы, за исключением детей до 1 года, обязаны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 на английском языке. Тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета. Также за 24 часа до прибытия на Мальдивы необходимо получить QR-код после заполнения специальной анкеты Traveller Health Declaration на официальном иммиграционном сайте правительства. Аналогичную процедуру необходимо повторить перед обратным вылетом — не ранее, чем за 24 часа до рейса. Полученный QR-код предъявляется при прохождении паспортного контроля, он должен быть у каждого туриста в группе. После прилета все пассажиры проходят обязательную термометрию в аэропорту, и в случае выявления повышенной температуры и других симптомов заболевания путешественника могут попросить сдать тест на COVID-19. Кроме того, до поездки на Мальдивы все туристы обязаны скачать и установить на смартфон приложение Trace Ekee, его нельзя удалять до конца путешествия. При размещении в гостевых домах туристы должны самостоятельно за свой счет сдать ПЦР-тест при выезде и предъявить его результаты в аэропорту. На Мальдивах действуют строгие правила санитарной безопасности. Там обязательно ношение масок, туристам запрещено покидать острова-курорты, куда они приехали отдыхать. «Спрос на Мальдивы значительно опережает возможности перевозки с момента открытия направления. Появление в ассортименте «Интуриста» туров на чартерной перевозке AZUR air сделает пляжный отдых на мальдивских атоллах более доступным для многих российских семей. Мы намеренно исключили из ассортимента размещение в таких форматах как гостевые дома, чтобы у наших путешественников не возникло трудностей с прохождением ПЦР-теста перед вылетом домой - ведь по правилам при размещении в гостевых домах путешественники обязаны также самостоятельно за свой счет сдать ПЦР тест при выезде и предъявить его результаты в аэропорту», - прокомментировал начало новой программы исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. Отметим, что российский туррынок на Мальдивах после открытия границы в июле вышел на первое место по количеству прибытий. По статистике министерства туризма республики, с 15 июля по 11 ноября на островах побывали 11,3 тысяч российских туристов, это почти 22% от общих объемов въездного потока. Всего в этом году количество россиян составило 37,5 тысяч, что на 43,3% меньше, чем годом ранее. В годовом рейтинге Россия уступает только Италии. /TOURBUS.RU

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