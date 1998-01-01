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25 ноября
Билл Гейтс предрекает «гибель» делового туризма. Так ли это?
Несколько десятков экспертов обсудили будущее бизнес-тревел в рамках конференции, организованной Конгрессно-выставочным бюро
Главными темами состоявшейся в конце прошлой недели в городе на Неве конференции стали объединение усилий игроков рынка, выявление и демонстрация наиболее эффективных технологий оказания услуг высокого качества в сфере делового туризма, развитие и продвижение новых региональных проектов и расширения компетенций представителей профессионального сообщества, - сообщает наш петербургский корреспондент.
Конференция, состоявшаяся в гибридном формате в онлайн и на площадке отеля ParkLane, была организована Конгрессно-выставочным бюро Петербурга и собрала несколько десятков экспертов. В ее рамках состоялись пленарное заседание «Стратегическое партнерство в экосистеме делового туризма: принципы и условия взаимодействия», а также несколько сессий и дискуссий.
В частности, большое внимание участники конференции уделили современным тенденциям и трендам рынка деловых мероприятий, их технологиям, системам проектного управления в туризме и т. д.
При этом эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» выяснили, что вторая волна пандемии уже отразилась на деловой активности, которая снова падает. Так, в октябре число авиабилетов, приобретенных представителями бизнеса, упало на 35%, 61% авиабилетов деловые путешественники бронируют менее чем за неделю до вылета, ападение спроса на рейсы в Петербург у бизнес-туристов в 3 квартале 2020 года достигло 66%.
«Деловой туризм гораздо быстрее реагирует на изменения эпидемиологической обстановки, чем индивидуальные путешественники, так как риски слишком высоки, – это и здоровье сотрудников, и бизнес-процессы, и репутация компаний, - констатирует Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма «Аэроклуб». - Вторая волна эпидемии уже начала сказываться на деловой активности, и мы ожидаем дальнейшего спада числа командировок».
По экспертным оценкам, самыми востребованными городами России у представителей бизнеса в 3 квартале 2020 были Москва, Петербург и Екатеринбург. Однако эксперты отметили, что интерес деловых путешественников к этим городом значительно сократился, – спрос на авиабилеты в Москву упал на 72% (по сравнению с 3 кварталом 2019-го), в Петербург прилетело на 66% меньше представителей бизнеса, чем годом ранее, а Екатеринбург недосчитался 62% бизнес-туристов.
Спрос на авиабилеты в Сочи, который занял 4 позицию, упал на 68%, а Краснодар принял на 58% меньше деловых туристов. Кроме них, в топ-10 вошли Иркутск (-33% по сравнению с 3 кварталом 2019-го), Красноярск (-48%), Самара (-63%), Новосибирск (-59%) и Казань (-59%).
По данным специалистов, наиболее часто по России путешествовали представители добывающей, обрабатывающей промышленности, энергетики, ритейла и сотрудники компаний, обеспечивающих информационно-технологическое оборудование. Однако горизонт планирования деловых поездок остается весьма коротким – 61% авиабилетов приобретался путешественниками не позднее, чем за неделю до вылета, тогда как годом ранее на авиабилеты, купленные менее чем за неделю до вылета, приходилось 36% бронирований.
Стоит добавить, что один из богатейших людей планеты Билл Гейтс на днях заметил, что последствия эпидемии коронавриуса приведут к тому, что большая часть компаний начнет серьезно сомневаться в «необходимости поездки только для переговоров», а их число сократится на 50%.
«В эпоху после коронавируса исчезнет более 30% офисной жизни, а компании начнут гораздо больше сомневаться в факте поездки просто для обсуждения вещей», - заявил она на конференции The New York Times DealBook.
/TOURBUS.RU
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