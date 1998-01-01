Новости Таиланд начинает выдавать россиянам туристические визы Посольство Таиланда разъяснило новый порядок въезда в страну и сообщило о резком сокращении суммы, которая должна быть на счету туриста

Московский офис Туристического управления Таиланда и посольство Таиланда в России разъяснили нашему порталу новые правила оформления туристических виз, недавно введенных правительством страны. При этом отмечается, что необходимая для подачи документов сумма на счету туриста резко сокращена — с 1,3 млн. до 53 тыс. рублей. Таиланд, закрывший границы для иностранных туристов в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, в октябре постепенно начал открываться для иностранных гостей. С этой целью правительство страны решило ввести специальную долгосрочную туристическую визу. "Однократная туристическая виза (TR) может быть предоставлена краткосрочным посетителям, которые намереваются остаться в Таиланде до 60 дней. По прибытии в Таиланд заявителю будет разрешено находиться в стране до 60 дней, а затем его пребывание может быть продлено еще на 30 дней. Срок подачи заявления на визу – не менее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты отправления", — говорится в сообщении посольства. Виза оформляется через визовый центр VFS Global, сбор составляет $40 на человека. Для ее получения нужен паспорт, срок действия которого превышает полгода с даты въезда в Таиланд, одна свежая цветная фотография, заявление на получение визы от каждого туриста, включая детей, подтверждение бронирование отеля, участвующего в программе ASQ (альтернативный государственный карантин), либо ASLQ (альтернативный местный государственный карантин) на 15 ночей и оплаты брони или свидетельство о праве собственности на недвижимость в стране. Также необходимы документы, подтверждающие родство заявителей, медицинская страховка с покрытием не менее $100 тыс. на все время пребывания, включающая лечение коронавируса. Заявитель также должен предоставить авиабилеты в оба конца. Еще одно требование касается подтверждения размещения туриста на период после обязательного карантина. Им также может быть подтверждение оплаты отеля или свидетельство о владении недвижимостью. Заявитель также должен предоставить оригинал выписки из банка с указанием конечного баланса не менее 20 тыс. бат на человека (примерно $700). "Посольство Королевства Таиланд в Москве оставляет за собой право запросить дополнительные документы, если сочтет это необходимым, а также отклонить любое заявление без какого-либо предубеждения. Заявители должны предоставить подлинные документы и информацию. Если будет установлено, что заявители предоставили поддельные документы или ложную информацию, их заявления будут отклонены, и о них будет сообщено для дальнейшего определения соответствующих действий и будущего запрета на въезд в Королевство Таиланд", — подчеркивается в сообщении дипмиссии. При въезде в страну туристы, помимо паспорта с визой, должны показать свидетельство о въезде (COE), которое оформляется после получения визы на сайте coethailand.mfa.go.th. Также пограничники потребуют подтверждение оплаты отеля, страховой полис, справку о разрешении на перелет, выданную не более, чем за 72 часа до отправления, и справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанный также не ранее, чем за 72 часа. Если справки на русском языке, они должны быть нотариально заверены с переводом на английский язык. По информации министерства туризма Таиланда, в Москве оформить туристическую визу могут граждане не только России, но и Армении, Белоруссии, Узбекистана и Молдовы. По данным местных СМИ, на которые ссылается сегодня «Интерфакс», иностранные туристы могут выбрать для прохождения карантина более ста отелей в Бангкоке и других регионах Таиланда. Стоимость размещения в них на две недели составит от $900. "Карантинный пакет" чаще всего включает размещение, трехразовое питание, бесплатный Wi-Fi, индивидуальный трансфер из аэропорта, два ПЦР-теста на коронавирус. Температура и состояние здоровья гостей проверяются два раза в день. Как отмечает сегодня АТОР, «Хотя Таиланд формально и открылся для туристов, по мнению экспертов, требование по обязательному карантину вместе с отсутствием прямого авиасообщения с Таиландом не позволит сделать турпоток туда массовым. Предложение длительной визы TR на текущих условиях будет интересно разве что «зимовщикам». Когда Таиланд откроется для российских туристов в нормальном, массовом и безвизовом формате – пока неясно. Скорее всего, такое открытие произойдет не ранее второго квартала 2021 года, то есть эту зиму любители дешевого Таиланда точно пропускают». /TOURBUS.RU

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