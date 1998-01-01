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Эксперты: «COVID-19 создает проблемы, но формирует и новые возможности для медицинского туризма»

Онлайн-конференция по медицинскому туризму прошла в рамках Петербургского международного форума здоровья

COVID-19 создает проблемы, но формирует и новые возможности, - такой вывод сделали участники онлайн-конференции по медицинскому туризму, состоявшейся на днях в рамках Петербургского международного форума здоровья, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Развитие медицинского туризма будет способствовать притоку финансов, укреплению медицинских учреждений и подготовке высококвалифицированных кадров», – сказал замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ Андрей Гайдеров.



По его словам, в рамках федерального проекта показатель увеличения объема экспорта медицинских услуг составил около $145 млн. «Это хороший показатель, т. к. количество обслуженных иностранцев превысило 1,4 млн», – уточнил эксперт.

Если же говорить о роли Ленобласти и Петербурга, то они являются одними из флагманов проекта медицинского туризма: за три квартала 2020-го пролечено около 70 тыс. человек на сумму более $5 млн. «COVID-19 создает проблемы, но и формирует новые возможности: сейчас происходит корректировка паспорта федерального проекта», – подытожил представитель Минздрава.

В свою очередь, заместитель начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма — начальник отдела туристских информационных ресурсов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова отметила, что для успеха направления нужна система.

«Думаю, что Петербург станет пилотным проектом для развития услуг оздоровления и реабилитации,. - заявила она. - Сейчас настало время пересмотра планов и анализа ситуации с той целью, чтобы на следующий год выйти с таким ресурсом, который можно будет реализовывать».

При этом в Петербурге уже реализуется программа по долечиванию граждан после стационарного лечения, перенесших пневмонию, в том числе COVID-19. «Ослабленных пациентов не выписывают домой, а переводят сразу на санаторно-курортное лечение: программы доступны и для более широкого круга лиц в четырёх учреждениях, включая санатории «Сестрорецкий курорт» и «Черная речка», а также клинику адаптивной медицины X-Clinic и комплекс «Первая линия» Health Care Resort, – сообщил исполнительный директор АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» Гамзат Омаров.

Он подтвердил, что, по данным СПБ ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», в городе на Неве по состоянию на 1 октября общая сумма оплаченных медицинских услуг составила более 421 млн рублей.

В рамках конференции с докладом выступил и операционный директор международной сертификации Medical Tourism International Джерри Байерс. «Любой медицинский туризм внутри своей страны или за рубежом всегда представляет определенные риски, - заявил он . - Программа сертификации – прекрасная возможность показать всему миру, что в России качество оказания медицинских услуг находится на очень высоком уровне».

В целом конференция, в которой приняли участие многие профильные эксперты, включая исполнительного директора Национального совета медицинского туризма Наталью Юдину и президента этого совета Евгения Чернышева, смогла очертить перспективы развития оздоровительного и медицинского туризма, а также определить рыночные тенденции этого направления.

Кроме того, были сделаны и актуальные предложения, которые могут быть использованы для его дальнейшего становления в посткарантинный период.

/TOURBUS.RU



