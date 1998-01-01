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SWISS запускает третий еженедельный рейс из Цюриха в Москву/ Венесуэла объявила об открытии авиасообщения с Россией/ «Аэрофлот» начнет выполнять чартерные рейсы Москва — Баку

Авиакомпания SWISS запустила третий еженедельный рейс из Цюриха в Москву

Авиакомпания SWISS (входит в группу Lufthansa) запустила третий еженедельный регулярный рейс из Цюриха в Москву. Как сообщает аэропорт прилета Домодедово, рейсы будут осуществляться по понедельникам — вдобавок к тем, что выполняются по пятницам и субботам.

Правительство РФ разрешило возобновить полеты между РФ и Швейцарией, приостановленные в марте на фоне пандемии COVID-19, с 15 августа. В этот же день SWISS выполнила первый после паузы рейс из Цюриха в Москву.

От РФ в Швейцарию летает "Аэрофлот", который базируется в Шереметьево. Компания летает три раза в неделю по маршруту Москва — Женева.

Венесуэла объявила об открытии авиасообщения с Россией

Власти Венесуэлы объявили о начале коммерческого авиасообщения между Каракасом и Россией с понедельника. "Национальный институт гражданской авиации во исполнение нормативов правительства объявляет об открытии коммерческих авиаперевозок с Россией и Боливией с 23 ноября в дополнение к направлениям в Мексику, Доминиканскую республику, Иран, Турцию и Панаму", — говорится в сообщении института.

В документе отмечается, что перевозки будут выполняться при соблюдении эпидемиологических правил в связи с пандемией COVID-19.

До пандемии прямые регулярные рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись.

Какая авиакомпания будет выполнять полеты, не сообщается, но на сайте государственной венесуэльской авиакомпании Conviasa в списке пунктов значится Москва (аэропорт Шереметьево), однако пока доступных билетов на ближайшие месяцы нет.

«Аэрофлот» с 26 ноября начнет выполнять чартерные рейсы Москва — Баку

Азербайджан к концу ноября текущего года откроет чартерные рейсы для граждан РФ и Украины, сообщает пресс-служба аэропорта им. Гейдара Алиева. "До конца ноября планируется запустить чартерные рейсы для возвращения граждан России и Украины из Азербайджана на родину", — отмечает пресс-служба аэропорта.

С 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Москва — Баку — Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания SkyUp Airlines 30 ноября осуществит чартерный рейс Киев — Баку — Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины.

Согласно информации, к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус.

/TOURBUS.RU