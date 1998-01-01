Новости Великобритания сокращает срок карантина для прилетающих в страну с 14 до пяти дней Эксперты обсуждают, вызовет ли смягчение карантинных правил интерес российских туристов к поездкам в Англию

Путешественники, прибывающие в Великобританию, могут сократить срок обязательного карантина с двух недель до пяти дней при получении отрицательного теста на коронавирус. Как сообщил глава Минтранса страны Грант Шаппс, с 15 декабря пассажиры, прибывающие в Великобританию из третьих стран, не включенных в список туристических коридоров (сюда входит и Россия), смогут сдать тест на COVID-19 после пяти дней самоизоляции. Те, чьи тесты окажутся отрицательными, будут избавлены от необходимости дальнейшей изоляции, - сообщает «Интерфакс». Для этого пассажирам, прибывающим воздушным, морским или железнодорожным транспортом, предлагается заказать тест перед вылетом в Великобританию из утвержденного правительством списка, они также должны будут заполнить специальную форму на сайте правительства и отправиться к месту самоизоляции. Тест можно будет сдать на дому по месту самоизоляции или в частной клинике за свой счет. При этом на тех, кто откажется сдавать тест на пятый день изоляции, будет распространяться прежнее требование о 14-дневном карантине. "Наша новая стратегия тестирования позволит нам путешествовать более свободно, видеть близких и вести международный бизнес. Предоставляя людям возможность пройти тестирование на пятый день, мы также поддерживаем туристическую индустрию, которая продолжает восстанавливаться после пандемии", — заявил г-н Шаппс. Между тем, с 5 ноября введен новый общенациональный карантин, который продлится до 2 декабря. Как сообщил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, эти меры приняты для того, чтобы избежать вторую волну коронавируса в стране. По всей Англии закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей введен запрет. При этом школы, университеты и некоторые госучреждения Англии продолжат работать. Жителям Англии рекомендовано воздержаться от всех кроме необходимых поездок как по стране, так и за ее пределы. Въезд иностранцев в Англию не закрывается. Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Великобританией с 1 августа, полеты в Лондон выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга. Также имеется возможность оформить британскую визу. Между тем, как сообщает сегодня АТОР, «Туроператоры без особого энтузиазма оценили нововведение. В целом они называют его положительным, при этом напоминая, что даже такой вариант подойдет не всем. К тому в стране до 2 декабря действует повторно введенный локдаун, что также не добавляет туристам желания ехать в Британию». «Возможно эта мера облегчит принятие решения о путешествии для какой-то категории граждан, направляющихся в Британию. Однако о восстановлении туристического потока говорить рано», – отметила директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветта Вердиян. Эксперт отмечает, что «туризм и путешествия – это не только перелет и пересечение границы, это еще огромная индустрия, связанная с объектами размещения, проведения досуга, достопримечательностями. Если они закрыты и не работают, то говорить о туризме можно едва ли». Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, более 55 тыс. человек с COVID-19 скончались. /TOURBUS.RU

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