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24 ноября
В Екатеринбурге обсудили, как использовать инфраструктуру ЧМ-2018 для развития делового туризма
В круглом столе приняли участие более 60 экспертов сферы MICE и индустрии гостеприимства
20 ноября в Екатеринбурге состоялся круглый стол «По следам Чемпионата мира по футболу 2018: перспективы дальнейшего использования инфраструктуры для проведения деловых мероприятий».
Мероприятие проводилось во исполнение поручения президента РФ по организации мероприятий, направленных на популяризацию туризма и использование объектов наследия городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
В мероприятии приняли участие представители федеральной исполнительной власти и городов проведения ЧМ-2018, эксперты сферы организации деловых мероприятий, а также представители сферы гостеприимства региона – более 60 человек. Круглый стол проводился в гибридном формате, с подключением удаленных спикеров из других регионов по ВКС.
Главная цель этого мероприятия - создание устойчивого образа городов проведения Чемпионата мира по футболу - 2018 как современной, гостеприимной и уникальной туристской всесезонной дестинации, включая ознакомление с возможностями использования инфраструктуры ЧМ-2018 для проведения деловых мероприятий различного уровня и статуса.
Среди тем для обсуждения:
Наследие ЧМ-2018 для деловых мероприятий: сегодня и в перспективе;
Свердловский регион: особенности и преимущества в глазах MICE-заказчиков;
Город Екатеринбург как место притяжения крупных деловых мероприятий: точки притяжения и зоны развития.
#РТ_Екатеринбург #RT_Ekaterinburg #итогиЧМ2018
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