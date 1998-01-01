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24 ноября
В Екатеринбурге обсудили, как использовать инфраструктуру ЧМ-2018 для развития делового туризма
В круглом столе приняли участие более 60 экспертов сферы MICE и индустрии гостеприимства 

20 ноября в Екатеринбурге состоялся круглый стол «По следам Чемпионата мира по футболу 2018: перспективы дальнейшего использования инфраструктуры для проведения деловых мероприятий».

Мероприятие проводилось во исполнение поручения президента РФ по организации мероприятий, направленных на популяризацию туризма и использование объектов наследия городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

 

В мероприятии приняли участие представители федеральной исполнительной власти и городов проведения ЧМ-2018, эксперты сферы организации деловых мероприятий, а также представители сферы гостеприимства региона – более 60 человек. Круглый стол проводился в гибридном формате, с подключением удаленных спикеров из других регионов по ВКС.

 

Главная цель этого мероприятия - создание устойчивого образа городов проведения Чемпионата мира по футболу - 2018 как современной, гостеприимной и уникальной туристской всесезонной дестинации, включая ознакомление с возможностями использования инфраструктуры ЧМ-2018 для проведения деловых мероприятий различного уровня и статуса.

 

Среди тем для обсуждения:

Наследие ЧМ-2018 для деловых мероприятий: сегодня и в перспективе;

Свердловский регион: особенности и преимущества в глазах MICE-заказчиков;

Город Екатеринбург как место притяжения крупных деловых мероприятий: точки притяжения и зоны развития.

 

#РТ_Екатеринбург #RT_Ekaterinburg #итогиЧМ2018

 


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