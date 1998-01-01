Новости Через год страховые компании перестанут выдавать фингарантии туроператорам Всероссийский союз страховщиков принял решение отказаться от страхования ответственности туроператоров после 31 декабря будущего года

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) принял решение отказаться от страхования ответственности туроператоров после 31 декабря 2021 года, сообщила исполнительный директор компании ERV и руководитель группы по страхованию ответственности туроператоров ВСС Юлия Алчеева, которую цитирует «Интерфакс». "К решению отказаться от страхования ответственности туроператоров мы подходили много лет. За эти годы мы увидели, что этот институт несовершенный, он не оправдал себя. По большей части риски страховщиков всегда были выше, чем выгода", — сказала она. Г-жа Алчеева отметила, что многие компании хотели отказаться от такого вида страхования еще в 2014 году после серии банкротств в турбизнесе, но их уговорили остаться, создав фонд персональной ответственности туроператоров (ФПО). "В то же время полноценной альтернативой страхованию ФПО называть нельзя. Размер взносов в 7% для небольших операторов слишком мал и не сможет в случае чего покрыть убытки, а для крупных он, наоборот, непомерный. Кроме того, в случае серьезных банкротств для выплат недостаточно средств как страховщика, так и ФПО. В сухом остатке потребитель остается без должного уровня финансовой защиты", — подчеркнула она. По ее словам, кульминацией для страховщиков стала нынешняя пандемия. "Туротрасль - в стагнации. Сейчас высок риск прекращения деятельности туроператоров, и у страховщиков он аккумулируется. Страховые компании в 2020 году заключили с туроператорами пять тыс. договоров на сумму 300 млн рублей, при этом лимит ответственности составляет 19 млрд", — отметила г-жа Алчеева. В свою очередь почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько указал на нестыковки в позиции страховщиков. "Заявление о том, что все страхование ответственности туроператоров убыточно, не соответствует действительности. Большая часть договоров заключена с туроператорами по внутреннему и въездному туризму. С них страховщики собирают пусть небольшие деньги, но на протяжении многих лет и при полном отсутствии страховых случаев – 100% безубыточный бизнес", — сказал он. По словам г-на Шпилько, он сомневатся в том, что ВСС выражает заинтересованность всего страхового сообщества в отказе от страхования ответственности туроператоров. Иначе не было бы пяти тыс. договоров, заключенных в условиях кризиса в нынешнем году, отмечает эксперт. Как отмечает «Интерфакс», проблема отказов страховых компаний от работы с туроператорами возникла еще несколько лет назад, но особенно обострилась с началом пандемии коронавируса. В апреле 2020 года Ассоциация туроператоров России обратилась в Центробанк из-за того, что страховые компании стали все чаще отказывать туроператорам в страховании ответственности из-за слишком высоких рисков бизнеса. Глава ВСС Игорь Юргенс после этого заявил, что страхование туроператоров для страховых компаний – добровольный вид бизнеса, в условиях пандемии он абсолютно убыточен, и они хотели бы от него отказаться. По его словам, механизм гарантий ответственности нуждается в реформировании. Отметим, что по закону туроператоры, помимо договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств перед туристами, могут использовать в качестве финансового обеспечения банковскую гарантию, а также сформировать фонд персональной ответственности (ФПО) в размере 7% от стоимости туров. В этом случае страховка или банковская гарантия не нужны. /TOURBUS.RU

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