Швейцария уверена в скором возвращении российских туристов

В посольстве Швейцарии в Москве прошло первое в этом году «живое» мероприятие для журналистов, организованное Switzerland Tourism

В минувшую пятницу российское представительство Switzerland Tourism провело пресс-конференцию в посольстве Швейцарии в Москве. По словам руководителя представительства Натальи Варт, это первое «живое» мероприятие с прошлого года.

Как отметила в cвоем выступлении г-жа Варт, «В этом году Швейцария потеряла 55% туристов из других стран. При этом внутренний туризм вырос на 20%, что, однако, не компенсировало большого спада международного турпотока.

Минувшей зимой снижение ночёвок россиян составило всего 21%. Летом же произошло падение почти в 12 раз - со 165 тыс. ночёвок летом 2019 г. до 14 тыс.»

Сейчас авиасообщение между двумя странами восстановлено - выполняется по два рейса в неделю а/к Swiss и «Аэрофлот». С 27 ноября каждой авиакомпанией будет осуществляться уже по три рейса в неделю.

Однако сегодня туристам можно попасть в Швейцарию только с медицинскими целями.

Проведённый недавно опрос россиян в соцсетях показал, что даже в нынешних условиях 65% горнолыжников готовы поехать за рубеж. При этом в списке зарубежных предпочтений россиян Швейцария находится 4-ом месте, отметила г-жа Варт.

В свою очередь заместитель посла Швейцарии в РФ г-н Тобиас Привителли отметил: «Мы надеемся на возвращение в Швейцарию российских туристов. Посольство готово к выдаче виз всем туристам желающим посетить страну».

Наступающей зимой кампания проходит под слоганом «Попробуй что-то новое в этом сезоне!», -отметили представители швейцарского турофиса и привели конкретные примеры туристических новинок, которые можно будет опробовать в этом сезоне.

Среди них - ночные полёты на параплане в Берне, поездки на фет-байке по зимнему лесу в Давосе, Зимний Верёвочный парк в Шармее,

Сырный воркшоп в Вербье, Ски-тур с мишленовским шефом в Кран-Монтане и фондю на высоте 2300 м, «живой» концерт в деревне ледяных иглу в Гштааде на высоте 2100 м, зимний дайвинг в регионе Женевского озера, скиджоринг - гонка на лыжах на тросе, привязанном к лошади и, наконец, дегустация виски на верхней станции подъемника 3303 м в Санкт-Морице, где открылась самая высотная вискикурня в мире.

В этом году правительство страны выделило гранты на продвижение медицинского туризма в Швейцарии. Это станет одной их главных маркетинговых тем наступающего года, - заключили представители Switzerland Tourism.

/TOURBUS.RU