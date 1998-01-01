Российских туристов «освободили» от необходимости соблюдать комендантский час в Турции

Иностранные туристы в Турции, в том числе россияне, могут не соблюдать комендантский час, а рестораны в отелях продолжат работу в обычном режиме, сообщает МВД Турции.

Как напоминает «Интерфакс», на прошлой неделе Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным, закрыты ряд достопримечательностей, кинотеатры, а рестораны и кафе работают только на доставку.

Как отмечает в своем новом сообщении МВД страны, иностранные туристы могут во время комендантского часа спокойно перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов на бронь транспортного средства.

Ресторанов внутри гостиниц и на территории отелей не коснутся ограничительные меры, заведения смогут работать в обычном режиме, но только для постояльцев. Также будут открыты кафе и рестораны в аэропортах.

При этом лодки и яхты, арендуемые для проведения экскурсий туристов, не смогут предлагать во время плаванья еду и напитки.

Власти Турции готовы ввести более строгие ограничения в стране через две недели, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.

В то же время стало известно, что полиция провинции Анталья задержала в аэропорту двух российских туристов, которые не надели маски в общественном месте, нарушителям грозит штраф. Об этом сообщили в СМИ в Генконсульстве РФ в Анталье.

«По информации, полученной в местных правоохранительных органах, в отделение полиции в аэропорту Антальи были доставлены два гражданина Российской Федерации, пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за отказ от «ношения масок в общественных местах» и выписано предписание об оплате штрафа», — рассказали в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, россиян отпустили в тот же вечер, и они направились к месту отдыха.

Власти Турции призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок в общественных местах обязательно, в противном случае придется заплатить штраф в размере 900 лир или около 9,3 тыс. рублей.

В то же время турецкая курортная провинция Анталья с 1 по 15 ноября приняла более 80 тыс. иностранных туристов, из них 56,5 тысяч – российских, сообщает газета Hurriyetdailynews. Общее число туристов, посетивших провинцию с 1 января 2020 года, достигло 3,35 млн.

"Несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, и позднее начало сезона, у нас очень много иностранных гостей. Анталья – единственный город мира, который принял в этом году более 3 млн туристов", — заявил изданию глава рабочей группы по туризму городского совета города Реджеп Явуз.

Председатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции Улкай Атмак, в свою очередь, считает, что численность туристов не так важна, как сам факт, что они смогли приехать.

"Возможность привлечь туристов в город во время пандемии была важнее, чем их количество. Этот год был своего рода тренировкой перед 2021-м. То, что нам удалось сделать, и накопленный опыт будут иметь большое значение для туристического бизнеса в следующем году.

Число бронирований туров на будущее лето уже начало расти", — отметил эксперт.

/TOURBUS.RU