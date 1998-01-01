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Ethiopian Airlines возобновила регулярные рейсы в Москву

Еженедельные полеты будут выполняться по субботам из Адис-Абебы в аэропорт Домодедово

«Аэропорт Домодедово встретил первый регулярный рейс из Аддис-Абебы после возобновления авиасообщения между Россией и Эфиопией" , — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Полеты будут выполняться каждую неделю по субботам.

На сайте Ethiopian Airlines предлагаются билеты на рейсы Москва - Адис-Абеба по цене от 28,4 тыс. руб. на человека в одну сторону (прямой рейс с остановкой в Афинах). Время в пути – 9:25, рейсы выполняются на лайнерах Boeing 787 .

Напомним, что правительство РФ сообщило о возобновлении регулярного авиасообщения с Эфиопией 13 ноября. Разрешенная частота полетов — три раза в неделю для авиакомпании от каждого государства.Также было сообщено о возобновлении авиасообщения с Сейшельскими островами,

"Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран — решение о возобновлении авиасообщения на паритетной основе принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", — говорилось в сообщении пресс-службы правительства, опубликованного 13 ноября.

"Решение было принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1%) и на основе принципов взаимности", — отмечается в сообщении.

При этом для въезда в Эфиопию россиянам нужна виза. Туристическая виза за $60 может быть оформлена непосредственно по прилету в Аддис-Абебу. Остальные типы виз оформляются через посольство.

В условиях пандемии, по информации АТОР, все пассажиры до посадки на борт должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 120 часов. От этого требования освобождаются дети до 12 лет. Требование также не распространяется на транзитных пассажиров.

По прилету в Аддис-Абебу тест не делается. Быстрый диагностический тест (тест на антитела) вместо ПЦР-теста не принимается.

Между тем, напоминают СМИ, недавно в стране произошло обострение конфликта между правительством и сепаратистами региона Тыграй. Конфликт вылился в сотни погибших и тысячи беженцев.

Эфиопия для россиян всегда была немассовым туристическим направлением. Отметим, что, по данным Пограничной службы ФСБ, Эфиопию в 2019 году посетили 6427 граждан России, из них с целью туризма – 4220 человек.

/TOURBUS.RU