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23 ноября
Зарина Догузова: "Расширение дат, в которые туроператоры могут получить субсидию за вывозные рейсы – справедливое решение»
Михаил Мишустин внес изменения в порядок предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

"Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране", — говорится в сообщении.

 

Правила предоставления господдержки для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов были скорректированы, так как изначально субсидии были предназначены только тем туроператорам, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания.

"Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше", — отмечает пресс-служба.

 

Ранее для поддержки туристической отрасли было выделено 3,5 млрд рублей.

Средства предназначались для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации на вывоз клиентов компаний из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Расширение дат, в которые туроператоры могут получить субсидию за вывозные рейсы – справедливое решение. Вывоз туристов осуществлялся в первую очередь из соображений безопасности наших граждан и в предельно сжатые сроки. Поэтому мы считаем правильным поддержать всех, кто проявил социальную ответственность и без лишних формальностей вернул людей домой.

 

Новые правила позволят туроператорам подать заявки на получение субсидии дополнительно на еще 391 вывозной рейс, которыми в Российскую Федерацию вернулись более 50 тыс. туристов. Мера дополнительно поддержит туроператоров в это непростое для отрасли время, позволит компенсировать часть убытков, сохранять рабочие места и выполнять обязательства перед туристами", — прокомментировала решение правительства глава Ростуризма Зарина Догузова.

/TOURBUS.RU

 


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