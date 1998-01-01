Сергей Корнеев: «Петербург с самого дня основания является местом пересечения различных культур»

Комитет по развитию туризма Петербурга и местная епархия договорились о сотрудничестве в сфере развития паломничества и религиозного туризма

Вчера председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития паломничества и религиозного туризма в Северной столице. Соглашение заключено в преддверии празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Петербург с самого дня основания является местом пересечения различных культур, религий и верований, располагая большим количеством памятников истории и объектов духовного наследия страны, – подчеркнул Сергей Корнеев. - Комитет по развитию туризма и Санкт-Петербургская епархия имеют давний опыт сотрудничества в создании совместных маршрутов.

Например, общими усилиями в октябре 2018 года, к 300-летнему юбилею Невского проспекта, был создан экскурсионный маршрут «Храмы Невского проспекта». Маршрут показал Северную столицу России как многоконфессиональный город с богатейшей историей».

На церемонии подписания соглашения Митрополит Варсонофий особо отметил, что в прошлом году паломничество получило правовой статус. «Теперь мы имеем замечательную возможность вместе с органами государственной власти предпринимать усилия по его развитию», - сказал он. По его оценке, в Петербурге находится много святынь, которые имеют не только общероссийское, но и общехристианское значение, и потому ежегодно в город приезжают десятки тысяч паломников.

Как отметили обе стороны, соглашение официально оформило создание совместной рабочей группы для реализации поставленных целей, а также сформировало конкретный план мероприятий по развитию направления. Результатами работы станут появление новых религиозных и паломнических экскурсионных маршрутов как по Петербургу и территории Санкт-Петербургской епархии, так и по городам Северо-Запада России, входящим в межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье России».

«Путешественники с большим интересом посещают религиозные комплексы и святые места: многие интересуются нашим регионом и мы видим, что, несмотря на все вирусные проблемы, к нам едут гости, – подчеркнул Сергей Корнеев. - Взаимодействие здесь очень важно, потому что мы должны вместе готовить тех, кто встречает гостей на маршрутах, а также при посещении святых мест и храмов».

По его оценке, соглашение продолжает линию на превращение Северной столицы в тревел-хаб, точку старта паломнических и религиозных путешествий по стране.

По официальным данным, в Петербурге действует 13 турфирм, участвующих в организации паломнических туров, а на базе «Городского туристско-информационного бюро» организованы мастер-классы по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков по православной тематике. В настоящее время на официальном туристском портале Visit-Petersburg.ru имеются пять маршрутов религиозной направленности («Небесные покровители Петербурга», «Возрождённые храмы», «Сокровища Петербургских монастырей», «Храмы Русской Гвардии» и «Храмы Невского проспекта»).

/TOURBUS.RU