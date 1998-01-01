Куба ввела «санитарный сбор» для туристов

Россиян, прилетающих на остров Кайо-Коко, нововведение пока что не коснется

Кубинские власти вводят с 1 декабря для всех пассажиров санитарный сбор в размере $30, который покрывает стоимость ПЦР-теста, сообщает местная газета El Nuevo Herald.

«Согласно постановлению Минфина республики, с 1 декабря во всех аэропортах страны устанавливается санитарный налог в размере $30 или их эквивалента в любой другой конвертируемой валюте. В сбор уже включена стоимость ПЦР-теста на коронавирус, а также расходы на остальные медицинские протоколы, используемые на границе», — пишет издание.

Как отмечает газета, предполагается, что санитарный налог будет включен в стоимость авиабилета. До 1 декабря сдать тест на коронавирус в аэропортах Кубы можно бесплатно.

Кроме того, 15 ноября первые рейсы стал принимать аэропорт Гаваны, но из России полетов туда пока нет. Все пассажиры должны по прибытии сдать тест на коронавирус и соблюдать пятидневный карантин в отелях или дома, после чего им предстоит сдать повторный тест на ковид. Если результаты будут отрицательными, то карантин закончится.

Напоним, что Россия возобновила авиасообщение с Кубой 15 октября. В настоящее время прямые чартерные рейсы на Кайо-Коко и в Санта-Клару выполняют авиакомпании Nordwind Airlines («Пегас Туристик») и AZUR air (Anex Tour и «Интурист»). На первых рейсах из Москвы было выявлено соответственно 11 и 14 зараженных коронавирусом.

Между тем, как рассказали в посольстве Кубы в Москве, санитарный сбор или налог на биобезопасность действительно вводится с 1 декабря, однако в первую очередь под его действие попадают пассажиры, прибывающие в Гавану, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

Как поясняют кубинские дипломаты, кубинские власти ведут переговоры с зарубежными перевозчиками, планирующими рейсы в Гавану, о включении санитарного сбора в стоимость авиабилета.

Таким образом, бронируя билет на регулярный рейс в Гавану, путешественник увидит в графе «налоги и таксы» отметку о том, что в стоимость перевозки включен санитарный налог.

Что касается чартерных рейсов на кубинские курорты, в том числе, на Кайо-Коко, то пока переговоры с иностранными авиакомпаниями по вопросу санитарного налога не стартовали. Как отмечает кубинская сторона, на это потребуется определенное время и заключение соответствующих соглашений. В любом случае, как подчеркивают представители кубинского туризма, организованные российские туристы, прибывающие на курорты страны на чартерах туроператоров, введения санитарного налога не заметят.

«Никаких дополнительных оплат с их стороны не потребуется. ПЦР-тест для российских туристов остается бесплатным. Более того, мы уверены, что авиавласти Кубы и российские авиакомпании договорятся о том, что санитарный налог не скажется на стоимости авиабилетов. Все экономические механизмы для этого есть», – говорят кубинские дипломаты.

«На текущий момент российским туристам, прибывающим рейсами авиакомпаний AZUR air и Nordwind на Кайо-Коко, не надо ничего доплачивать», – подчеркивают в посольстве Кубы в Москве.

/TOURBUS.RU