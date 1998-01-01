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На Северо-Западе гранты Ростуризма потратят на кемпинги и космос

Ряд креативных турпроектов, разработанных в Петербурге и Ленобласти, получит ощутимую финансовую поддержку

Выделенные Ростуризмом средства на развитие проектов внутреннего и въездного туризма компании-победители намерены потратить на самые разные проекты, среди которых есть и весьма оригинальные, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Так, хорошо известная на рынке своими продуктами компания «Радио Гид» получит грантовую поддержку на создание мобильных приложений для экскурсий по Александровскому дворцу и Екатерининскому парку ГМЗ «Царское Село».

Как пояснила заместитель генерального директора компании «Радио Гид» Мария Дроздова, «проекты ориентированы на внедрение специализированных всесезонных программ и маршрутов, рассчитанных на российских и иностранных посетителей музея-заповедника». Они представляют собой оригинальные мобильные приложения с аудиовизуальным гидом, предназначенные для всех категорий россиян и гостей страны и могут быть интегрированы в такие культурно-просветительские проекты, как «Серебряное ожерелье России» или «Императорский маршрут».

А получивший грант Ростуризма проект псковского туроператора «Бюро Путешествий «Континент» вполне вписывается в тренды времени, поскольку в значительной степени ориентирован на самостоятельных туристов. Как считает глава компании Светлана Баранова, сейчас «особое значение приобретают виды отдыха, рассчитанные на индивидуальные и семейные путешествия, в том числе, автомобильные и велосипедные».

Как результат, компания разработала проект туристско-рекреационного комплекса «Пушкиногорье - Кемпинг и Туристский информационный пункт», который ориентирован на доступное размещение туристов, прибывающих в Пушкинский заповедник. В том числе и на тех, кто путешествует на велосипеде.

Благодаря финансированию проекта за счет средств гранта, «Континент» намерен приобрести автодома вместимостью до 20 мест, парк велосипедов, а также разработать комплект проектной документации для создания туристско-рекреационного комплекса с первым ТИЦ на территории района.

Из трех представленных на конкурс получили «добро» на реализацию и два проекта туроператора «Звезды путешествий». Так, интернет-портал «Родные просторы» обещает стать первым в России единым ресурсом онлайн-экскурсий по всем регионам страны.

Причем организаторы обещают сделать его по-настоящему инновационным, использовав технологии видеотуров 360 градусов, виртуальных туров и 3D-презентаций объектов туристической инфраструктуры.

А проект космического туризма SpaceTrack должен способствовать стимулированию нишевого турпотока за счет популяризации достижений РФ в освоении космоса. «Грантовая поддержка необходима для проведения систематизированной кампании по продвижению вновь созданных туристских маршрутов, для создания элементов туристской инфраструктуры, включая интерактивные, и контента на иностранных языках», – пояснил генеральный директор «Звезд путешествий» Олег Афрамеев.

Оценивая суть конкурса Ростуризма, директор РСТ на Северо-Западе Екатерина Шадская подчеркнула, что это «уникальная возможность поддержки проектов и актуальных идей, исходящих от предприятий туристской сферы».

«Результаты конкурса лишний раз подтвердили, что специалисты индустрии гостеприимства Северо-Западного региона одни из самых высокопрофессиональных и креативных в стране». – констатировала она.

/TOURBUS.RU