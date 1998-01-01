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20 ноября
Москвичей позвали на «край Земли»
Отдел туризма посольства Испании открыл на столичном мосту «Багратион» фотовыставку, посвященную уникальным достопримечательностям региона Галисия
Отдел туризма Посольства Испании в Москве открыл сегодня в столице России фотовыставку «Галисия Край Земли», направленную на знакомство россиян с историческими местами северо-запада Испании и историей одного из самых важных маршрутов христианского мира – Пути Апостола Якова.
Выставка пройдет с 20 ноября по 27 декабря на пешеходном мосту «Багратион» в Москве (наб. Тараса Шевченко д.23а, метро «Выставочная», «Международная») и состоит из 26 фоторабот известного испанского фотографа Адольфо Энрикеса.
На работах фотографа запечатлены такие выдающиеся места Галисии, как часовня Святой Девы в O Porto и маяк A Frouxeira, монастырь Sobrado dos Monxes, пляж в O Rostro, кельтские поселения в Viladonga и многое другое.
Считается, что у «Пути» есть два опознавательных символа, которые используются и в настоящее время, – желтая указательная стрелка и раковина морского гребешка. Эти раковины были своего рода отличительным символом паломников, которые нашивались на одежду или вешались на посох, а желтая стрелка, нарисованная на дорогах или домах вдоль всего маршрута, указывала верное направление для паломников.
Фотовыставка «Галисия Край Земли» на протяжении нескольких лет проходит в разных странах и городах. В конце 2020 года москвичи и гости столицы в очередной раз получат шанс подробнее познакомиться с красотой и разнообразием Галисии через призму фотоискусства для того, чтобы вдохновиться уникальным маршрутом и спланировать свои будущие поездки в Испанию.
/TOURBUS.RU
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