Москвичей позвали на «край Земли»

Отдел туризма Посольства Испании в Москве открыл сегодня в столице России фотовыставку «Галисия Край Земли», направленную на знакомство россиян с историческими местами северо-запада Испании и историей одного из самых важных маршрутов христианского мира – Пути Апостола Якова.

Выставка пройдет с 20 ноября по 27 декабря на пешеходном мосту «Багратион» в Москве (наб. Тараса Шевченко д.23а, метро «Выставочная», «Международная») и состоит из 26 фоторабот известного испанского фотографа Адольфо Энрикеса.



Как рассказали нам в турофисе Испании, регион Галисия расположен на берегу Атлантического океана и обладает особой силой притяжения. Это северо-запад Испании, самая западная точка Европы. В древние времена считалось, что именно здесь находится край земли, Finis Terrae. В столице региона - Сантьяго-де-Компостела - завершается паломнический Путь Святого Якова. Именно поэтому Галисия уже много веков считается землей гостеприимства, а фотовыставка самых ярких пейзажей и достопримечательностей Галисии получила такое название.

На работах фотографа запечатлены такие выдающиеся места Галисии, как часовня Святой Девы в O Porto и маяк A Frouxeira, монастырь Sobrado dos Monxes, пляж в O Rostro, кельтские поселения в Viladonga и многое другое.



Путь Апостола Якова – один из самых важных паломнических путей христианского мира, большая часть которого пролегает через север Испании и завершается в столице региона, Сантьяго-де-Компостела, где покоятся останки святого апостола Якова. По легенде Яков наряду с братом и апостолом Петром был самым приближенным учеником Иисуса. Путь Апостола Якова - тысячелетний маршрут, провозглашённый всемирным наследием ЮНЕСКО, является вдохновением и основой для разных произведений.

Считается, что у «Пути» есть два опознавательных символа, которые используются и в настоящее время, – желтая указательная стрелка и раковина морского гребешка. Эти раковины были своего рода отличительным символом паломников, которые нашивались на одежду или вешались на посох, а желтая стрелка, нарисованная на дорогах или домах вдоль всего маршрута, указывала верное направление для паломников.



Фотограф Адольфо Энрикес начал фотографировать в 14 лет, случайно, когда его отец принес в дом камеру, найденную на улице. С тех пор фотография стала неотъемлемой частью его жизни. Адольфо Энрикес стал известным профессиональным фотографом, а его главной страстью - пейзажи Галисии. Его фотографии публиковались в путеводителях и журналах о путешествиях, выставлялись по всей Европе и собраны в книгах «По направлению к Сантьяго» и «Почувствуй Галисию».