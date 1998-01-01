Источники: Росавиация просит «открыть» Доминикану, Оперштаб — против

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ ранее рассматривал по инициативе Росавиации вопрос открытия рейсов в Доминиканскую Республику. Но в итоге принял решение пока не возобновлять авиасообщение с этой страной.

Об этом сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на свой источник, близкий к одной из крупных авиакомпаний. "Росавиация несколько недель назад предлагала оперштабу открыть регулярное авиасообщение с Доминиканской Республикой, но оперштаб на данный момент не поддержал эту инициативу", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что еще с 15 сентября туристам не требуются справки о тестировании на коронавирус для въезда в Доминикану. Как сообщил ранее портал Insider, "В рамках плана по восстановлению туризма Доминиканская Республика с 15 сентября отменила требование справок на коронавирус по прибытии. Вместо этого туристам предлагают бесплатные страховки от COVID-19, которые будут действовать до декабря".

Как отмечается, эта страховка покрывает расходы на тестирование, а также расходы на тот случай, если путешественник заболеет коронавирусом, или ему понадобится карантин.

Доминикана также отказалась от массового тестирования прибывающих путешественников. Туристов в аэропортах сейчас лишь выборочно проверяют на COVID-19.

"План правительства направлен на минимизацию последствий пандемии и восстановление турсектора. Он также предусматривает инвестиции в размере $35 млн, кредитную и иную помощь турбизнесу", — сообщил Insider.

Между тем, по данным электронных СМИ, на днях в местном аэропорту уже состоялось совещание, где обсуждали выделение слотов для российских авиакомпаний и наем русскоязычных сотрудников.

Официальные источники также подтверждают готовность туристической инфраструктуры достойно встретить гостей из России. При этом большинство отелей в Пунта-Кане сейчас открыты и заполнены иностранными туристами всего на 10–15%.

Напомним, что в 2019 году Доминиканскую республику посетили около 8 млн иностранных туристов, из них почти 200 тыс. — россияне.

В настоящий момент официально полеты из Росссии разрешены лишь в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. На прошлой неделе также было возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявил о начале полетов в эти страны.

Отметим также, что «Аэрофлот» в свою очередь сообщил на этой неделе о начале регулярных полетов во Францию (Ницца), в Грецию (Афины), Гонконг, Иран (Тегеран) и Кипр (Ларнака), а «Победа» - в Черногорию и Армению. Эти рейсы имеют формальный статус «грузопассажирских» и на них запрет не распространяется.

/TOURBUS.RU