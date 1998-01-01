Авиакомпания EL AL возобновляет полеты из Тель-Авива в Москву

Начиная с 26 ноября регулярные рейсы израильского авиаперевозчика в столицу России будут осуществляться еженедельно по четвергам

Израильская авиакомпания EL AL объявила, что в ближайшее время возобновит полеты на нескольких направлениях, в том числе - в Москву. Первый рейс в российскую столицу намечен на 26 ноября, сообщает израильский портал Port2Port.

Вылеты из аэропорта им. Бен-Гуриона пока что будут осуществляться раз в неделю по четвергам, вылет из Тель-Авива в 6:00 утра.

Кроме того, с 1 декабря израильский перевозчик возобновляет полеты в аэропорт Ньюарк, обслуживающий Нью-Йорк. 6 декабря к направлениям добавится Брюссель, а также новый аэропорт Берлина – Бранденбург.

На сегодняшний день национальный авиаперевозчик совершает полеты в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майями, Киев, Париж, Лондон, Франкфурт, Амстердам, Цюрих, Афины и Франкфурт-на-Майне

При этом, несмотря на то, что въезд в Израиль туристов, в том числе российских, пока что запрещен, власти страны в последнее время сделали послабления для некоторых категорий иностранцев.

Так, въезд в Израиль теперь возможен для получивших предварительное разрешение бизнесменам как из «зеленых», так и из «красных стран» (к ним относится пока и Россия). При этом деловому туристу необходимо предоставить на границе отрицательный тест ПЦР, сделанный за 48 часов до вылета. При получении разрешения бизнесмены из «красных стран» смогут находиться в стране 4 дня (96 часов).

Кроме того, в страну могут теперь въезжать и медицинские туристы (в первую очередь, онкологические больные). Для этого приглашающая клиника обязана оформить разрешение в Министерстве здравоохранения Израил

Кроме того, постепенно оживает и туристическая жизнь на израильских курортах. Так, на этой неделе курортный город Эйлат и район Мертвого моря получили статус «зеленых островов туризма». Предварительно въезд туда будет возможен для туристов-израильтян при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до въезда в регионы отдыха.

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн в связи с этим отметила, что «выделение «зеленых островов» - это значительный шаг для десятков тысяч людей, которые зарабатывают себе на жизнь в туристической отрасли, а также важный этап для экономики и благосостояния города Эйлата и региона Мертвого моря.

Нас ждет непростая подготовка и отлаживание новой системы работы индустрии. Вознаграждением станет возвращение к жизни целой отрасли».

Отметим, что вчера министерство здравоохранения страны сообщило, что в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 326.200 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 8148 человек. 2738 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки в стране были проведены 56.619 ПЦР-тестов. В 1,5% случаев выявлялся коронавирус.

/TOURBUS.RU