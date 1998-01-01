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19 ноября
«Аэрофлот» возобновляет полеты в Гонконг и Тегеран
Рейс в столицу Ирана будет выполняться по средам и воскресеньям, а в Гонконг — по четвергам
Авиакомпания "Аэрофлот" со среды возобновила выполнение полетов из Москвы в Тегеран, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейс SU0512 Москва — Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям.
В сообщении отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.
"Въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями. При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения", — говорится в сообщении.
На сайте авиакомпании говорится, что все иностранные пассажиры для въезда в Иран обязаны иметь распечатанный сертификат на английском языке с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 96 часов до въезда. Документ должен быть выдан официальной лабораторией, аккредитованной в государстве отправления. По прилету в аэропорт Тегерана все пассажиры проходят медицинское обследование и, в случае симптомов болезни, будут помещены на карантин в специально отведенное место, для дополнительного обследования и тестирования на COVID-19.
При выявлении положительного результата ПЦР-теста пассажир направляется на 14-дневный карантин, при этом все финансовые расходы на проживание и медицинское обслуживание (включая медицинские анализы) оплачивает сам пассажир. Кроме того, прибывающим в Иран пассажирам необходимо до прибытия заполнить анкету Self-Declaration Form, которая предоставляется на борту воздушного судна.
Авиакомпания "Аэрофлот" также возобновляет выполнение полётов в Гонконг с 19 ноября, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейс SU0218 Москва — Гонконг будет выполняться один раз в неделю по четвергам. Обратный рейс SU0219 Гонконг — Москва вылетает по субботам.
Продажа билетов открыта на сайте авиакомпании и у официальных агентов.
Регулярные авиаперевозки из РФ в Китай, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Из сообщения "Аэрофлота" следует, что он будет выполнять так называемые грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут определенные категории пассажиров — граждане этих стран, владельцы вида на жительство, некоторые другие категории по специальным разрешениям властей.
Стоимость перелета из столицы России в Гонконг на сегодня составляет 18 116 руб. в «эконом бюджет» и 45 841 руб. в «комфорт оптимум», а обратно 21 ноября – 21 400 руб. и 49 125 руб. соответственно.
/TOURBUS.RU
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