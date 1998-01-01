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19 ноября
Балтийские круизные компании надеются на следущий год
Viking Line в 2021 году планирует осуществить 26 новых круизов, а «Принцесса Анастасия» должна возобновить рейсы в мае
Как стало известно на днях, крупнейшая финская паромная компания Viking Line в 2021 году выполнит 26 специальных круизов по Балтике из Стокгольма, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.
«Мы с оптимизмом смотрим в 2021 год и уверены в том, что возможности морских путешествий снова будут доступны всем желающим, - говорит директор по маркетингу Viking Line на иностранных рынках Илья Беруненко. - Новые круизные маршруты, как и ранее, разрабатываются в соответствии с нашей философией - недорогие, вариативные как по времени, так и стоимости, насыщенные впечатлениями». При этом он подчеркивает, что «в нашей ценовой политике нет изменений, а круизные новинки будут выполнены и по направлениям, представленным впервые».
В частности, впервые в истории Viking Line туристы смогут отправиться в четырехдневное плавание из Стокгольма через Мариехамн и Висбю в Гданьск и Борнхольм. Кроме того, с мая по август будут совершены и три специальных круиза на Высокий берег Швеции и остров Готланд.
При этом круизы в Гданьск (Польша), Борнхольм (Дания) и на Высокий берег (Швеция, Ботнический залив), а также пользующиеся популярностью чартерные отправления в Висбю, столицу шведского острова Готланд, будут выполняться круизным судном Viking Cinderella.
Как подчеркивают организаторы туров, среди новых направлений представлены как города, так и уникальные природные локации. Такие, к примеру, как Высокий берег - часть побережья Ботнического залива высотой в несколько сотен метров: область, сформированная ледниками, продолжает подниматься над уровнем моря и занесена в список Всемирного наследия.
Есть хорошие новости от финского паромного перевозчика и для российских туристов. В частности, Viking Line готовит специальные условия пакетных бронирований с выбором определённого летнего круиза, включая трансфер из Петербурга в терминал в Хельсинки, а также паромное сообщение до Стокгольма и в обратном направлении.
Причем специальные условия будут предоставляться как для индивидуальных, так и групповых поездок, а в стоимость круизов входит и провоз велосипедов - идеального транспорта для полноценного осмотра новых маршрутов.
Что касается общей ситуации с паромными перевозками на Балтике, она по известным причинам, связанным с ограничениями пересечения границ государств из-за пандемии коронавируса, остается сложной. И очевидно, что в нынешнем году объемы перевозки пассажиров у таких ведущих паромных компаний, как Viking Line и Tallink Silja Line будут ниже, чем в 2019-м.
Однако если эти перевозчики смогли выполнить довольно большой объем круизов и транспортировки пассажиров по Балтике, осуществляющая круизы из Петербурга компания MOBY SPL нынче так и не осуществила ни одного. Как известно, сначала ее рейсы не раз переносились во времени по навигации 2020 года, а затем было объявлено о полной отмене всех запланированных рейсов в период по 28 декабря включительно.
«Решение об отмене отправлений парома в 2020 году принято в связи с наличием мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в России и странах ЕС, а также с отсутствием ясности по нормализации эпидемиологической обстановки и по открытию границ со странами ЕС», – так оно было обосновано. И хотя в настоящее время предполагается, что паром «Принцесса Анастасия» все же выйдет на маршруты в мае 2021 года, окончательная ясность наступит только в следующем году.
/TOURBUS.RU
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