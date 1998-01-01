Cеверная столица развивает программу «безопасного гостеприимства»

К информационной кампании «Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге/ Safe Travels SPB», реализуемой Комитетом по развитию туризма Северной столицы, в ноябре 2020-го присоединились транспортники города: в настоящее время о программе Safe Travels SPB уже рассказывают на табло над стойками регистрации в Пулково, на 1,5 тыс. экранах в трамваях и троллейбусах, а также на 420 медиакомплексах городских автобусов, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: Петербург первым в России присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма и отдыха Safe Travels.

В рамках этого процесса в Северной столице были разработаны собственные стандарты, созданные на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора и синхронизированные с международными протоколами Всемирной туристской организации (UNWTO), Всемирной организации здравоохранения (WHO) и Всемирного Совета по туризму и путешествиям (WTTC). А объекты, отмеченные специальным знаком Safe Travel SPB, гарантируют потребителю услуг соблюдение этих стандартов безопасности.

Констатируя присоединение к программе общественного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев заявил о том, что «это новый большой шаг в ее реализации, подтверждающий соблюдение всех необходимых протоколов и требований, обеспечивающих безопасное пребывание на территории региона».

«Это позволит гостям города быть максимально информированными для того, чтобы чувствовать себя в безопасности и выбрать Петербург как то направление для путешествия, которое это чувство дает», - считает он.

В свою очередь, председатель петербургского Комитета по транспорту Кирилл Поляков подчеркнул, что «участие общественного транспорта в кампании Safe Travels SPB послужит для жителей и гостей города индикатором, выявляющим его соответствие всем необходимым стандартам безопасности».

А генеральный директор управляющей Пулково компании «Воздушные ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев добавил: «Мы видим нашу задачу не только в информировании гостей и жителей города о том, что они находятся в безопасности и могут это проверить, но и в привлечении наших партнеров – авиакомпаний и арендаторов – к этому проекту».

«Залог безопасного гостеприимства означает соблюдение всеми участниками рынка необходимых требований и условий, ответственность перед каждым клиентом, – уверен он. – Сотрудничество с партнерами позволяет нам гарантировать безопасность на каждом этапе путешествия: от перелета и аэропорта до отелей и экскурсионных программ».

/TOURBUS.RU