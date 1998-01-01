Cамара и Тольятти ждут деловых туристов в «сердце России»

В ходе «Дня MICE в Самаре» представители бизнес-тревел-индустрии и журналисты познакомились с многочисленными возможностями для проведения деловых мероприятий на волжских берегах

Правительство Самарской области и Проектный офис MICE провели на минувшей неделе информтур по Самарской области «День MICE в Самаре», в ходе которой представители индустрии — Союз агентств делового туризма, корпоративные клиенты и журналисты осмотрели перспективные, с точки зрения организации деловых мероприятий, площадки Самары и Тольятти.

Презентация MICE-возможностей Самарской области прошла в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро.

Расположенный в самом сердце России и в среднем течении Волги Самарский регион исторически благоприятствует развитию различных видов туризма — в том числе и делового. Удобно для развития туризма и то, что реконструированный аэропорт Курумоч расположен на равном расстоянии от двух главных городов области - Самары (1, 2 млн. чел,) и от Тольятти (800 тыс. чел.)

В прошлом году, как сообщил руководитель Департамента туризма, заместителем министра культуры региона был Артур Абдрашитов, Самарскую область (391 коллективных средств размещения, более двадцати имеют категории 4 * и 5 *) посетило более 1, 3 млн. человек. Около четверти от этого количества составляют участники деловых мероприятий.

Понятие MICE-туризма, по определению, включает в себя проведение выездных мероприятий, направленных на развитие, мотивацию и обучение персонала, партнеров или клиентов компании. Но фактически оно включает и то, что предлагается участникам мероприятий после и вне деловой площадки — экскурсии, развлечения, знакомство с кухней региона, где оно проводится.



«Самарская область предлагает своим партнёрам хорошо развитую инфраструктуру и большой опыт в проведении мероприятий различного уровня, включая такие, как чемпионат мира по футболу 2018 года — на обладающей хорошей MICE-инфраструктурой “Самара Арене” прошло шесть его матчей, включая четвертьфинал - рассказала руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачёва. - И сейчас мы вступили в активную борьбу за проведение именно у нас различных мероприятий туристической направленности, число которых, к сожалению, заметно сокращается в период пандемии».

Первым отелем международного класса, открывшимся в Самаре в 2005 году стал семиэтажный «Ренессанс Самара» 4 * (179 номеров, из них 17 люксов), располагающий девятью конференц-залами разной вместимости (все названы в честь космических объектов), где участникам предлагается оборудование для конференций последнего поколения. «Изюминкой» отеля является панорамный ресторан с видом на Волгу и Жигулёвские горы.

А первым сетевым отелем, построенным в исторической части Самары, стал работающий с 2007 года и расположенный на второй линии от Волги (5 минут хода от набережной) отель «Холидей Инн» 4* (177 номеров, из них 8 люксов).

На его втором этаже находятся 13 современных залов общей площадью более 800 кв м (вместимость — от 10 до 400 человек)



«Деловой туризм в Самарской области мы рассматриваем как одно из приоритетных направлений социально-экономического развития региона, - считает г-н Абдрашитов. - Сегодня мы располагаем большим количеством площадок для проведения культурных и деловых мероприятий в различных форматах - это современные отели, спортивные объекты, выставочные залы. И очень важно рассказывать о нём профессионалам отрасли, ведь проведение любого мероприятия - это получение доход для региона, загрузка отелей, дополнительная работа для турагентств, туроператоров и для предприятий общественного питания».

Согласно требованиям FIFA город, принимающий матчи чемпионата мира по футболу, должен иметь как минимум две гостиницы уровня 5 *. Первым из них стал 7 Avenue Hotel and SPA 5* (120 номеров, 360 кв м конференц-площадей), открывшийся в реконструированном здании советского периода. Вторым — отель cети Lotte 5 * (193 номера), расположенный рядом с самой большой в Европе площадью Куйбышева и театром оперы и балета.

Этот отель располагает самой обширной структурой для проведения деловых мероприятий — в распоряжении гостей 11 разнообразных залов (вместимостью до 1200 гостей) различных конфигураций для проведения банкетных и деловых мероприятий любого масштаба и формата – от небольших встреч до бизнес-семинаров и международных форумов.

Уникальный по техническому оснащению зал-трансформер «Кристалл», самый большой в Самаре, имеет общую площадь 530 м² и может принять до 500 человек.

Кроме отелей, Самара имеет и ряд других площадок, которые могут принимать крупные деловые мероприятия — прежде всего это зал оперного театра (880 мест) и зал Филармонии (1180 мест).

Обширными MICE-возможностями располагает и второй по величине город Самарской области — Тольятти. В его живописной лесопарковой зоне расположены комплекс Lada Resort 4 * (4 конференц-зала общей площадью более 400 кв м), в состав которого, помимо девятиэтажного отеля, входят также «Морской домик» и двухкомнатные апартаменты Long. А для мероприятий небольшого формата идеально подходит выдержанный в стилистике швейцарского шале гостиничный комплекс Alpen Park 4 * с конференц-залом.

/TOURBUS.RU