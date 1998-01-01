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19 ноября
Cамара и Тольятти ждут деловых туристов в «сердце России»
В ходе «Дня MICE в Самаре» представители бизнес-тревел-индустрии и журналисты познакомились с многочисленными возможностями для проведения деловых мероприятий на волжских берегах
Правительство Самарской области и Проектный офис MICE провели на минувшей неделе информтур по Самарской области «День MICE в Самаре», в ходе которой представители индустрии — Союз агентств делового туризма, корпоративные клиенты и журналисты осмотрели перспективные, с точки зрения организации деловых мероприятий, площадки Самары и Тольятти.
Презентация MICE-возможностей Самарской области прошла в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро.
Расположенный в самом сердце России и в среднем течении Волги Самарский регион исторически благоприятствует развитию различных видов туризма — в том числе и делового. Удобно для развития туризма и то, что реконструированный аэропорт Курумоч расположен на равном расстоянии от двух главных городов области - Самары (1, 2 млн. чел,) и от Тольятти (800 тыс. чел.)
В прошлом году, как сообщил руководитель Департамента туризма, заместителем министра культуры региона был Артур Абдрашитов, Самарскую область (391 коллективных средств размещения, более двадцати имеют категории 4 * и 5 *) посетило более 1, 3 млн. человек. Около четверти от этого количества составляют участники деловых мероприятий.
Первым отелем международного класса, открывшимся в Самаре в 2005 году стал семиэтажный «Ренессанс Самара» 4 * (179 номеров, из них 17 люксов), располагающий девятью конференц-залами разной вместимости (все названы в честь космических объектов), где участникам предлагается оборудование для конференций последнего поколения. «Изюминкой» отеля является панорамный ресторан с видом на Волгу и Жигулёвские горы.
А первым сетевым отелем, построенным в исторической части Самары, стал работающий с 2007 года и расположенный на второй линии от Волги (5 минут хода от набережной) отель «Холидей Инн» 4* (177 номеров, из них 8 люксов).
На его втором этаже находятся 13 современных залов общей площадью более 800 кв м (вместимость — от 10 до 400 человек)
Согласно требованиям FIFA город, принимающий матчи чемпионата мира по футболу, должен иметь как минимум две гостиницы уровня 5 *. Первым из них стал 7 Avenue Hotel and SPA 5* (120 номеров, 360 кв м конференц-площадей), открывшийся в реконструированном здании советского периода. Вторым — отель cети Lotte 5 * (193 номера), расположенный рядом с самой большой в Европе площадью Куйбышева и театром оперы и балета.
Этот отель располагает самой обширной структурой для проведения деловых мероприятий — в распоряжении гостей 11 разнообразных залов (вместимостью до 1200 гостей) различных конфигураций для проведения банкетных и деловых мероприятий любого масштаба и формата – от небольших встреч до бизнес-семинаров и международных форумов.
Уникальный по техническому оснащению зал-трансформер «Кристалл», самый большой в Самаре, имеет общую площадь 530 м² и может принять до 500 человек.
Кроме отелей, Самара имеет и ряд других площадок, которые могут принимать крупные деловые мероприятия — прежде всего это зал оперного театра (880 мест) и зал Филармонии (1180 мест).
Обширными MICE-возможностями располагает и второй по величине город Самарской области — Тольятти. В его живописной лесопарковой зоне расположены комплекс Lada Resort 4 * (4 конференц-зала общей площадью более 400 кв м), в состав которого, помимо девятиэтажного отеля, входят также «Морской домик» и двухкомнатные апартаменты Long. А для мероприятий небольшого формата идеально подходит выдержанный в стилистике швейцарского шале гостиничный комплекс Alpen Park 4 * с конференц-залом.
/TOURBUS.RU
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