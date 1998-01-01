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Правительство определилось с кандидатурой на пост главы «Аэрофлота»

Нынешний глава ГТЛК Михаил Полубояринов станет СЕO "Аэрофлота", а его нынешнюю должность займет бывший министр транспорта Евгений Дитрих

Правительство определилось с кандидатурой на пост генерального директора "Аэрофлота", на эту должность рекомендован Михаил Полубояринов, который сейчас возглавляет ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, 100% у Минтранса РФ), - сообщает «Интерфакс».

"Директива для представителей государства (оно владеет контрольным пакетом акций перевозчика) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым и будет направлена в "Аэрофлот" в ближайшее время. Согласно этому документу на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Виталий Савельев, руководивший "Аэрофлотом" более 10 лет, ранее в ноябре возглавил Минтранс, которым до этого руководил Евгений Дитрих. Полномочия г-на Савельева на посту главы "Аэрофлота" должны быть досрочно прекращены, говорится в сообщении правительства.

Как отмечал ранее винтервью нашему порталу порталу, Борис Рыбак, генеральный директор агентства “Инфомост”, “очень приятно, что человек из авиационной отрасли возглавит министерство.

Могу сказать, что если на посту министра г-н Савельев сделает столько же, сколько на посту главы “Аэрофлота”, то он войдет в историю”.

По информации СМИ, г-н Полубояринов до 2009 года был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО г-на Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова. Затем он работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ГТЛК.

Г-н Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг. был его председателем.

Еще одна директива правительства предписывает поддержать кандидатуру Г-н Савельева на пост председателя совета директоров "Аэрофлота", сообщили в пресс-службе кабмина. Сейчас этот пост занимает г-н Дитрих. Теперь он рекомендован правительством на пост гендиректора ГТЛК.

"Избрание нового генерального директора ГТЛК с пятилетним сроком полномочий должно быть рассмотрено на внеочередном собрании акционеров компании наряду с вопросом досрочного прекращения на этом посту полномочий Михаила Полубояринова", — сообщили в правительстве.

Кроме того, представителям государства в совете директоров ГТЛК рекомендовано поддержать кандидатуру г-на Савельева на пост главы совета директоров ГТЛК.

Эксперты позитивно оценивают кандидатуру г-на Полубояринова, - отмечал ранее «Интерфакс». Так, по мнению аналитика Sova Capital Матвея Тайца, независимо от того, кто возглавит "Аэрофлот", первоочередными задачами нового CEO будет преодоление последствий COVID-19, реструктуризация лизинговых контрактов, восстановление перевозок на зарубежных направлениях, возобновление обсуждения в правительстве новых государственных субсидий для отрасли.

Напомним, что минувшим летом стало известно, что группа компаний «Аэрофлот» подготовила новую стратегию развития до 2028 г. В этой стратегии, получившей название «30/30», группа намерена сделать ставку на лоукостер «Победа», который в 2019 году перевез 10,3 млн пассажиров, а через восемь лет должен увеличить их число до 55–65 млн человек.

Стратегия предполагает увеличение пассажиропотока до 130 млн человек в год к 2028 году.

Прежний план увеличить число клиентов до 100 млн человек к столетию «Аэрофлота», которое будет отмечаться в 2023 году, также сохраняется.

/TOURBUS.RU



