Власти Стамбула вводят новые ограничения

Туроператоры обсуждают, как закрытие муниципальных музеев и ограничения на работу ресторанов и магазинов скажутся на востребованности экскурсионных туров в Стамбул

С сегодняшнего дня власти Стамбула вводят ряд новых ограничений из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, - сообщает «Интерфакс».

Согласно информации на сайте муниципалитета Стамбула, из-за участившихся случаев заражений коронавирусом было принято решение с четверга перевести на дистанционное обучение слушателей образовательных курсов, закрыть спортзалы и бассейны, а также культурные центры Стамбула.

Также с 19 ноября будут закрыты все муниципальные музеи, за исключением объектов под открытым небом. Стоит отметить, что почти все основные музеи города подчиняются министерству культуры Турции и их работа пока не ограничена.

"Параллельно с этими мерами для борьбы с эпидемией могут быть предприняты дополнительные меры, и закрыто еще больше общественных пространств", — сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, что ранее во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса.

В частности, с 20 ноября в Турции бары, кафе и рестораны будут продавать еду и напитки только "на вынос" или с доставкой, а магазины и торговые центры будут работать лишь с 10:00 до 20:00.

Также вечером в выходные дни в стране вводится запрет выхода на улицу: с 20:00 субботы до 10:00 воскресенья и с 20:00 воскресенья до 5:00 понедельника.

Как сообщили информагкентству туроператоры, подобные ограничения могут негативно сказаться на российском турпотоке в Стамбул.

"Стамбул был, по сути, единственным доступным экскурсионным направлением и бронировался стабильно. Осенние продажи на регулярных рейсах превышали аналогичные периоды на 25%. Прогнозируем, что в связи с вводом ограничений, новые бронирования на ближайшие даты заездов могут затормозиться", — считают в "Интуристе". В компании подчеркнули, что они информируют туристов и партнеров о введенных ограничениях.

В компании "Пегас Туристик" заявили, что туристам предложат альтернативные экскурсии, вместо прогулок к достопримечательностям, которые будут закрыты.

"Музеи, которые находятся под управлением столичного муниципалитета Стамбула, будут закрыты: Цистерна Базилика, миниатюра, Исторический музей-панорама 1453 года, дворец Порфирогенита, цистерна Феодосия, турецкий Всемирный культурный квартал.

У нас экскурсии будут просто заменены на другие", — рассказала генеральный директор туроператора Анна Подгорная.

Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый Слон», в свою очередь заявил нам, что «ужесточение карантинных мер, в первую очередь, ударит по продажам экскурсионных туров в Стамбул. Туры в Анталью на мой взгляд, это никак не затронет. За время отдыха 99% обычных туристов не покидают территорию отеля, так что причин для падения спроса в этом секторе я не вижу».

По информации местных СМИ, в понедельник в Турции число выявленных случаев COVID-19 за сутки достигло наибольших показателей с конца апреля. В последние дни в Турции неоднократно фиксировали максимальное за шесть месяцев число заражений и смертей, при этом почти половина зараженных приходится на Стамбул.

/TOURBUS.RU