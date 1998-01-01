Итоги невской навигации никого не обрадовали

По оценке президента Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга (АВПС) Владимира Родионова, в целом за навигацию в Северной столице удалось перевезти 1,134 тыс. пассажиров – 41% от прошлогодних показателей.

Оценивая это «достижение», эксперт не преминул заметить, что «такого падения объемов перевозки пассажиров не было за все время их наблюдения с 2008 года», - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

При этом на экскурсионно-прогулочных маршрутах Петербурга в навигацию было обслужено 822 тыс. человек (44% от уровня 2019-го), а еще 312 тыс. (36% от цифр минувшего года) воспользовались услугами скоростных судов. А падение числа пассажиров пропорционально снижению выручки…

«Да, несмотря на провальные результаты сезона, пока уходить с рынка никто из членов нашего объединения не собирается, – заявил по этому поводу Владимир Родионов. - Однако и повторного локдауна, каким он был в этом году, большая часть компаний не переживет».

Навигация 2020-го оказалась в истории Петербурга одной из самых коротких: она длилась с 28 июня по 15 ноября и была на 75 дней короче, чем прошлогодняя, стартовавшая с 12 апреля. Если добавить, так или иначе она прерывалась на время проведения больших массовых мероприятий (праздник выпускников «Алые паруса», «Военно-морской парад» и пр.), а также потеряла часть популярных у гостей и местных жителей маршрутов, результаты действительно не впечатляют.

Свою лепту в снижение показателей внесли и эпидемиологические ограничения во время эксплуатации судов, и опасения пассажиров, и нехватка маршрутов. В частности, по ряду объективных причин не фунционировали прежде весьма популярные по принципу Hop-on-Hop-off.

Солидарны с общей оценкой результатов навигации и другие эксперты. Так, директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская отметила, что «по объективным причинам количество швартовок к причалам общего пользования оказалось практически вдвое ниже, чем в 2019-м».

«Если по результатам прошлогодней навигации их было осуществлено свыше 25 тыс., то в навигацию 2020-го – только 12,8 тыс.». – констатировала она.

Что касается рынка речных круизных перевозок, то начальник службы регулирования движения судов Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Алексей Сидоров сразу же заявил о том, что «как в целом по Волго-Балту, так и по Петербургу зафиксировано значительное снижение объемов речного круизного судоходства». По его словам, если в 2019-м за навигацию речные лайнеры осуществили в Петербург около 500 судозаходов, доставив в город 95 тыс. человек, то в 2020-м первый показатель упал до 146-ти, а второй – едва превысил 22 тыс.

Примерно такова же картина и на Волго-Балте: если в 2019-м по главной водной магистрали России в прошлом году было осуществлено более 2 тыс. рейсов, на которых обслужили свыше 250 тыс. пассажиров, то в 2020-м круизных рейсов там выполнено примерно 700, а число пассажиров сократилось до 81 тыс. человек.

При этом большая часть экспертов не готова оценивать перспективы навигации 2021 года, поскольку развитие ситуации может быть как выигрышным для городского и круизного водного речного туризма, так и еще более проблемным.

/TOURBUS.RU