Власти Турции ужесточают антикоронавирусные ограничения

Эксперты комментируют информацию о том, что в стране закрываются рестораны и бары, а также вводится комендантский час в выходные дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса, сообщает газета Daily Sabah.

В частности, в стране закрывают школы до конца семестра и вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00 утра.

Кинотеатры, рестораны и кафе должны закрыться для посетителей. Продуктовые магазины, торговые центры и салоны красоты будут работать только с 10:00 до 20:00.

При этом, по информации электронных СМИ, эти ограничения никак не касаются работы отелей Турции и закрепленных за ними пляжей, поэтому туристы новыми правилами пока не обеспокоены. Тем не менее местныке предприниматели озабочены, как теперь проводить выездные экскурсии и организовывать питание клиентов.

Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый Слон», так прокомментировал нам введенные ограничения: «Ужесточение карантинных мер, в первую очередь, ударить по продажам экскурсионных туров в Стамбул. Туры в Анталью на мой взгляд, это никак не затронет. За время отдыха 99% обычных туристов не покидают территорию отеля, так что причин для падения спроса я не вижу.

Конечно, негативно эта ситуация может сказаться на тех, кто выбирает не «все включено», ведь им нужно будет где-то есть, а отельные рестораны любят далеко не все».

Отметим, что за время пандемии в Турции выявили почти 420 тыс. случаев COVID-19, более 11 тыс. человек скончались

В начале ноября глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о начале клинических испытаний вакцины против коронавируса на базе Университета Эрджиес. По его словам, на этом этапе исследований препарат протестируют на 44 пациентах.



Первый случай заражения коронавирусом в Турции зафиксировали 11 марта. В начале апреля турецкие специалисты успешно испытали вакцину против коронавирусной инфекции на животных.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в начале ноября заявил, что собственная вакцина может появиться у Турции к весне 2021 года. До конца года в Турции могут стать доступными одна или несколько вакцин, разработанных другими странами.

При этом, согласно последней информации Погранслужбы ФСБ РФ, в третьем квартале Турцию, посетили 1,1 млн россиян, 757,5 тыс. путешествовали в Турцию с туристическми целями. Это 98% от общего числа выехаших за рубеж в июне-сентябре.

Тем не менее, турпоток из России в эту страну снизился на 68,7% по сравнению с третьим кварталом 2019 года (2,4 млн россиян).

/TOURBUS.RU